Правила "Евровидения" будут изменены: организаторы недовольны популярностью израильских песен в зрительском голосовании
После скандала вокруг голосования за израильскую участницу "Евровидения" организаторы объявили о новых правилах: зрителям сократят количество голосов, а также усилят контроль против рекламы и скоординированных кампаний.
После широкой поддержки зрителей в адрес израильских кандидатов и связанных с этим споров организаторы конкурса песни «Евровидение» решили изменить правила зрительского голосования.
Европейская вещательная ассоциация (EBU), которая организует "Евровидение" совместно с телекомпаниями более чем 35 стран, сегодня объявила, что введет ряд изменений в правила голосования, в том числе вдвое сократит количество голосов, которые может отдать каждый зритель, теперь голосовать с одного устройства до 10 раз. До сих пор зрителям разрешалось голосовать с одного устройства до 20 раз.
В полуфиналы вернется голосование профессионального жюри, отмененное в 2023 году: теперь, как и в финале конкурса, баллы для квалификации будут наполовину состоять из решения жюри, наполовину — из зрительских симпатий. В жюри каждой страны войдут семь человек (против пяти), и как минимум двое из них должны будут быть в возрасте от 18 до 25 лет, «чтобы отразить интерес молодой аудитории к конкурсу».
EBU также сообщила, что введет более жесткие ограничения на рекламу, чтобы уменьшить влияние сторонних субъектов, включая поддерживаемые правительствами кампании, а также усилит работу по выявлению и блокировке скоординированного или мошеннического голосования.
Телерадиокомпании Нидерландов и Ирландии уже заявили, что бойкотируют следующее "Евровидение", если в нем будет участвовать Израиль. С аналогичными предупреждениями выступили и другие страны-участницы, включая Испанию и Словению. Бельгия также рассматривает такую возможность.
В этом году конкурс проходил в Базеле, Швейцария, и победил австрийскии певец JJ с хитом "Wasted Love", а израильская певица Юваль Рафаэль заняла второе место.
Рафаэль получила наибольшее количество голосов в зрительском голосовании, однако национальные жюри оценили ее значительно ниже. Несколько телекомпаний, участвовавших в конкурсе, после этого выразили сомнения относительно процесса голосования. Агенство по рекламе правительства Израиля, как писало Eurovision News Spotlight (издание EBU), оплатило рекламу и использовало правительственные аккаунты в соцсетях для продвижения Рафаэль. Руководство EBU пояснило, что это не противоречит правилам конкурса, и не нашло никаких нарушений по итогам проверки результатов голосования.
«Мы услышали и мы действуем», — заявил директор "Евровидения" Мартин Грин. «Мы предпринимаем ясные и решительные шаги, чтобы конкурс остался праздником музыки и единства. Конкурс должен оставаться нейтральным пространством и не должен превращаться в инструмент», — подчеркнул Грин.