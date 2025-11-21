Правила "Евровидения" будут изменены: организаторы недовольны популярностью израильских песен в зрительском голосовании

В полуфиналы вернется голосование профессионального жюри, отмененное в 2023 году: теперь, как и в финале конкурса, баллы для квалификации будут наполовину состоять из решения жюри, наполовину — из зрительских симпатий. В жюри каждой страны войдут семь человек (против пяти), и как минимум двое из них должны будут быть в возрасте от 18 до 25 лет, «чтобы отразить интерес молодой аудитории к конкурсу».