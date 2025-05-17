Тем временем, испанский вещатель TVE во время выступления Рафаэль осудил израильские удары по Газе. В трансляции были добавлены субтитры с критикой: «В результате ударов Израиля погибло более 50 000 человек, в том числе более 15 000 детей». При этом почему-то испанцы не стали указывать, что эта операция была начата Израилем в ответ на беспрецедентный по своей жестокости теракт, устроенный боевиками ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которого были убиты 1200 израильтян, а еще 253 были взяты в заложники, многие из них кмерли в плену, а некоторые до сих пор не возвращены.