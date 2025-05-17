Успех Израиля на "Евровидении" вызывает протесты - испанское телевидение в прямом эфире осудило удары по Газе
В социальных сетях продолжаются призывы исключить Израиль из конкурса "Евровидение". Но несмотря на волну негатива, выступление представительницы Израиля Юваль Рафаэль в полуфинале прошло без серьезных инцидентов, и певица вышла в финал конкурса.
В финале «Евровидения» 2025 года, который состоится в субботу, 17 мая, в Базеле, Швейцария, в центре острых споров находится участие Израиля, которого в этом году представляет певица Юваль Рафаэль — выжившая в нападении ХАМАС на музыкальном фестивале Nova.
Израиль участвует в конкурсе с 1973 года и четырежды побеждал, последний раз — в 2018 году. Однако нынешний контекст существенно изменился. За последние месяцы военная операция Израиля в Газе вызвала волну гражданских протестов по всей Европе. Некоторые делегации сообщили о внутреннем недовольстве, а кампании за бойкот финала набирают обороты в социальных сетях. Выступление Рафаэль сопровождалось свистом, но в целом прошло успешно.
Тем временем, испанский вещатель TVE во время выступления Рафаэль осудил израильские удары по Газе. В трансляции были добавлены субтитры с критикой: «В результате ударов Израиля погибло более 50 000 человек, в том числе более 15 000 детей». При этом почему-то испанцы не стали указывать, что эта операция была начата Израилем в ответ на беспрецедентный по своей жестокости теракт, устроенный боевиками ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которого были убиты 1200 израильтян, а еще 253 были взяты в заложники, многие из них кмерли в плену, а некоторые до сих пор не возвращены.
Ранее на генеральной репетиции шесть человек с «слишком большими» палестинскими флагами были быстро выведены из зала.
i don't care how many times this is posted on my timeline, i just know this photo speaks a thousand words.— justYna 🌻🍉 ZJERM 🇦🇱🔥 (@tutagoldjustxna) May 15, 2025
free palestine & ban israel from eurovision. pic.twitter.com/C2xiBDL0sO
В интервью Юваль Рафаэль объяснила, что ее команда во время репетиций воспроизводит фоновые шумы из зала: «чтобы я могла тренироваться в условиях помех». Ранее в интервью ВВС она заявила, что готова к тому, что ее освистают на "Евровидении". К счастью, этого не произошло. Услышав, что она прошла в финал, певица сложила руки и послала поцелуй в небо.
Несмотря на растущую напряженность, по прогнозам букмекеров ее песня остается в числе фаворитов на победу.