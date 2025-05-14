Певица из Израиля готова к тому, что ее освистают на "Евровидении"
Юваль Рафаэль даже не мечтала, что когда-нибудь попадет на «Евровидение». Последним крупным музыкальным мероприятием, которое она посетила, был фестиваль Nova в Израиле, где ее едва не убили. Теперь она готовится выйти на одну из самых больших музыкальных сцен в мире уже в этот четверг, 15 мая.
Полтора года назад, 7 октября 2023 года, Юваль приехала на свой первый рейв на открытом воздухе, который для нее и для тысяч других молодых людей закончился кровавой бойней. В тот день 1200 человек были убиты боевиками ХАМАС и других палестинских группировок, 251 человек был взят в заложники. Юваль стала одной из тех, кому удалось выжить - 8 часов раненая девушка пряталась под горой трупов, притворяясь мертвой. В четверг 24-летняя певица с осколком в ноге исполнит в полуфинале «Евровидения» свою песню New Day Will Rise («Наступит новый день»).
В период подготовки к конкурсу Юваль не может рассказывать о том, что с ней произошло на фестивале Nova. Ранее она уже дала показания о событиях 7 октября в Организации Объединенных Наций. При этом ей приходится сталкиваться с сильным давлением и протестами тех, кто выступает против участия ее страны в конкурсе.
Ирландская национальная телерадиокомпания RTÉ обратилась к EBU с просьбой пересмотреть вопрос об участии Израиля. Национальные вещатели Испании и Словении также обратились в EBU с просьбой обсудить этот вопрос. На прошлой неделе более 70 бывших участников «Евровидения» подписали письмо, призывающее организаторов запретить Израилю участвовать в конкурсе. Юваль Рафаэль говорит, что она старается не иметь дело с теми, кто выступает против участия ее страны в конкурсе. «У каждого есть свое мнение. Я действительно отодвигаю все в сторону и просто концентрируюсь на самом важном. В этом году девиз конкурса — «объединенные музыкой», и именно для этого мы здесь», — сказала она.
В прошлом году израильскую певицу Эден Голан, которая, по ее словам, получала угрозы жизни, освистали во время выступления. «Думаю, я жду чего-то подобного, — призналась Рафаэль, когда ее спросили о перспективе быть освистанной. — Но мы здесь, чтобы петь, и я буду петь от всего сердца для всех». Она также рассказала ВВС, что ее команда провела несколько репетиций со звуками освистывания на заднем плане, чтобы она могла привыкнуть к этим отвлекающим моментам. «Иногда было страшно, даже неуютно, но это заставляет меня постоянно напоминать себе, зачем я здесь. Моя цель — распространять как можно больше любви и приносить гордость своей стране», — сказала Юваль Рафаэль.