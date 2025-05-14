Певица из Израиля готова к тому, что ее освистают на "Евровидении"

В прошлом году израильскую певицу Эден Голан, которая, по ее словам, получала угрозы жизни, освистали во время выступления. «Думаю, я жду чего-то подобного, — призналась Рафаэль, когда ее спросили о перспективе быть освистанной. — Но мы здесь, чтобы петь, и я буду петь от всего сердца для всех». Она также рассказала ВВС, что ее команда провела несколько репетиций со звуками освистывания на заднем плане, чтобы она могла привыкнуть к этим отвлекающим моментам. «Иногда было страшно, даже неуютно, но это заставляет меня постоянно напоминать себе, зачем я здесь. Моя цель — распространять как можно больше любви и приносить гордость своей стране», — сказала Юваль Рафаэль.