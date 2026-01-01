ИТ-компания ищет сотрудника на зарплату в 473 тысячи евро. Не хотите попробовать?

Сэм Альтман, комментируя вакансию, написал в соцсети X: «У нас уже есть прочная база для оценки растущих возможностей, но мы вступаем в мир, где требуется гораздо более тонкое понимание и измерение того, как эти возможности могут быть использованы во вред и как мы можем ограничить такие риски — как в наших продуктах, так и в мире в целом, при этом позволяя всем пользоваться колоссальными преимуществами. Эти вопросы сложны, и прецедентов здесь почти нет».