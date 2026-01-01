ИТ-компания ищет сотрудника на зарплату в 473 тысячи евро. Не хотите попробовать?
Сэм Альтман, руководитель компании OpenAI, как он сам сообщил, ищет сотрудника на самую сложную должность в сфере искусственного интеллекта, которая призвана «помочь миру».
Как сообщает британская газеты The Guardian, новому руководителю отдела готовности OpenAI предстоит столкнуться с непростым набором задач на фоне опасений некоторых экспертов, что ИИ может «обернуться против нас».
OpenAI разместила объявление о вакансии с зарплатой 555 тысяч долларов в год (473 тысячи евро), в рамках которой сотрудник будет напрямую отвечать за защиту от рисков, связанных с созданием все более мощных систем ИИ, — от угроз психическому здоровью людей и кибербезопасности до опасностей, связанных с биологическим оружием. Также в контракт войдет неуказанная доля в капитале компании OpenAI, рыночная капитализация которой оценивается в 500 миллиардов долларов.
Кандидат, который пройдет все этапы собеседований, будет отвечать за оценку и снижение возникающих угроз, а также за «отслеживание и подготовку к передовым возможностям, которые создают новые риски серьезного вреда». Некоторые предыдущие руководители, занимавшие эту должность, продержались на ней лишь короткое время.
Сэм Альтман, комментируя вакансию, написал в соцсети X: «У нас уже есть прочная база для оценки растущих возможностей, но мы вступаем в мир, где требуется гораздо более тонкое понимание и измерение того, как эти возможности могут быть использованы во вред и как мы можем ограничить такие риски — как в наших продуктах, так и в мире в целом, при этом позволяя всем пользоваться колоссальными преимуществами. Эти вопросы сложны, и прецедентов здесь почти нет».