А был ли дрон? Украина не пыталась нанести удар по резиденции Путина, считает разведка США

По информации издания, в Вашингтоне пришли к выводу, что украинские беспилотники в ночь на 29 декабря пытались атаковать военный объект в том же регионе, что и резиденция Путина. Однако этот объект находится не рядом с ней. Директор ЦРУ сообщил об этих выводах президенту США Дональду Трампу. Вскоре после этого Трамп репостнул в своей соцсети Truth Social ссылку на статью New York Post, в которой говорилось, что Украина, скорее всего, не наносила удар по резиденции Путина. Материал издания вышел с заголовком: «Заявления Путина об „атаке“ свидетельствуют о том, что именно Россия препятствует достижению мира».