А был ли дрон? Украина не пыталась нанести удар по резиденции Путина, считает разведка США
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США считает, что Украина не пыталась атаковать резиденцию Владимира Путина на Валдае. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По информации издания, в Вашингтоне пришли к выводу, что украинские беспилотники в ночь на 29 декабря пытались атаковать военный объект в том же регионе, что и резиденция Путина. Однако этот объект находится не рядом с ней. Директор ЦРУ сообщил об этих выводах президенту США Дональду Трампу. Вскоре после этого Трамп репостнул в своей соцсети Truth Social ссылку на статью New York Post, в которой говорилось, что Украина, скорее всего, не наносила удар по резиденции Путина. Материал издания вышел с заголовком: «Заявления Путина об „атаке“ свидетельствуют о том, что именно Россия препятствует достижению мира».
Как пишет The Wall Street Journal, американская разведка располагает рядом способов мониторинга российского воздушного пространства, включая спутники, радары и перехват сообщений. В ЦРУ отказались от официальных комментариев.
29 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинские дроны якобы атаковали резиденцию Путина на Валдае. Он подчеркнул, что «переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма».
Минобороны РФ показало, откуда готовилось нападение на резиденцию Путина, и видео со сбитым дроном— SVTV NEWS (@svtv_news) December 31, 2025
Как заявил начальник зенитных ракетных войск РФ Александр Романенков, беспилотники самолётного типа были запущены с территории Сумской и Черниговской областей.
Всего, по… https://t.co/V032sHqqMn pic.twitter.com/kpp0JqNQqp
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не атаковали резиденцию Путина. По его мнению, Россия собирается сорвать переговорный процесс и нанести удары по украинской столице и государственным зданиям.
Как заявил помощник президента РФ Юрия Ушакова, Трамп «был шокирован и возмущен», когда Путин сообщил ему во время созвона об украинской атаке на свою резиденцию. По словам чиновника, Путин сказал, что не оставит без ответа «террористические действия Киева». «Слава Богу, что мы не передали Зеленскому ракеты "Томагавк", — процитировал Ушаков якобы заявление Трампа.
Путин заявил Трампу, что позиция России будет пересмотрена в связи с «осуществляемым Киевом гостерроризмом», заявил помощник Путина.
Позже Минобороны РФ опубликовало карту, на которой, как утверждают в ведомстве, показана схема полета украинских дронов в сторону резиденции Владимира Путина на Валдае и их уничтожения средствами ПВО.
В Минобороны заявили, что резиденцию якобы пытался атаковать 91 дрон. 41 беспилотник сбили в самой Новгородской области, 49 в Брянской, еще один — в Смоленской области.