"Ты меня не разыгрываешь?" Мама не поверила, когда сын сообщил о крупном выигрыше в Елгавском крае
Обычная привычка обернулась судьбоносным поворотом: в последнем тираже года SuperBingo 30-летний житель Елгавского края выиграл деньги и дом, получив в сумме более 558 тысяч евро.
Последний тираж года SuperBingo стал переломным моментом в жизни 30-летнего жителя Елгавского края. В одном розыгрыше ему удалось выиграть сразу два главных приза — накопление SuperBingo и дом мечты. Общая сумма выигрыша составила 558 507,24 евро. Это уже второй дом, разыгранный в SuperBingo в этом году.
Из общей суммы 231 192,39 евро составил денежный выигрыш SuperBingo, стоимость частного дома — 224 369 евро, а еще 102 945,85 евро пришлись на дополнительный денежный приз.
Победитель признается, что участие в SuperBingo было для него небольшой, но устойчивой частью повседневной жизни — привычкой, унаследованной от родителей и бабушки с дедушкой. Он играл регулярно, выбирая пять вариантов и участвуя в дополнительных играх Joker и Joker 7, доверяя выбор чисел функции быстрой игры. Для него SuperBingo — не просто телешоу: ранее он уже бывал в студии и наблюдал за розыгрышем лично.
В воскресенье, как обычно, мужчина записал выпавшие числа в блокнот, но билет сразу проверять не стал. Это он сделал только на следующее утро в торговой точке в Добеле. Продавщица, проверив билет, улыбнулась и посоветовала обратиться в офис Latvijas Loto, заметив, что «там что-то большое».
«Я не понимал, насколько масштабен мой выигрыш», — рассказывает победитель. Когда он получил официальное подтверждение, что выиграл и накопление, и дом, первыми чувствами стали недоверие и растерянность. Первой он позвонил маме, которая удивленно переспросила: «Ты меня не разыгрываешь?»
Особенно символичной мужчина считает беседу с продавщицей за несколько недель до розыгрыша. Тогда его спросили, хотел бы он выиграть и накопление, и дом. Ответ был простым — да. Сегодня эти слова приобрели совсем иной смысл. Как распорядиться выигрышем более чем в полмиллиона евро, мужчина пока решает. Один из вариантов — покупка земли, на которой компания Somu maja построит дом. «У меня всегда было ощущение, что однажды я выиграю в лотерею», — говорит он, отмечая, что этот выигрыш стал исключительно позитивным завершением года.