"Ты меня не разыгрываешь?" Мама не поверила, когда сын сообщил о крупном выигрыше в Елгавском крае

Особенно символичной мужчина считает беседу с продавщицей за несколько недель до розыгрыша. Тогда его спросили, хотел бы он выиграть и накопление, и дом. Ответ был простым — да. Сегодня эти слова приобрели совсем иной смысл. Как распорядиться выигрышем более чем в полмиллиона евро, мужчина пока решает. Один из вариантов — покупка земли, на которой компания Somu maja построит дом. «У меня всегда было ощущение, что однажды я выиграю в лотерею», — говорит он, отмечая, что этот выигрыш стал исключительно позитивным завершением года.