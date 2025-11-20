СМИ: Трамп утвердил "мирный план" между Россией и Украиной, разработанный без участия последней
Телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника США сообщает, что президент США Дональд Трамп утвердил 28-пунктный "мирный план" между Россией и Украиной, который его администрация разрабатывала в последние недели в секрете, консультируясь с российским эмиссаром Кириллом Дмитриевым.
Чиновник указал, что в разработке плана участвовали специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.
"План сосредоточен на предоставлении обеим сторонам гарантий безопасности, которые обеспечили бы долгосрочный мир. Он включает то, что Украина хочет и что ей необходимо для длительного мира", — заявил чиновник. Он не раскрыл деталей плана, поскольку, по его мнению, еще необходимы переговоры с ключевыми сторонами процесса.
Три других чиновника США сообщили NBC, что так называемая рамка мирного соглашения еще должна быть представлена украинцам, а сроки подготовки проекта плана совпадают с визитом делегации Пентагона в Украину. Один из американских чиновников охарактеризовал визит как намерение Белого дома "возобновить мирные переговоры".
Как утверждает источник, близкий к украинскому правительству, и европейский чиновник, осведомленный о вопросе, Киев не участвовал в разработке американского мирного плана. По словам обоих источников, Украина была проинформирована лишь об общих чертах плана, ей не предоставили подробной информации и не пригласили выдвинуть свои предложения.
Предложения соответствуют максимальным требованиям России
Как сообщает другой источник, Украина получила новые "мирные предложения" от США, и в них Вашингтон требует от Киева отказаться от территорий, контролируемых Россией, и более чем наполовину сократить свою армию, сообщил агентству в среду высокопоставленный чиновник, осведомленный о предложениях.
Эти предложения фактически соответствуют максимальным требованиям России, которые Украина неоднократно отвергала как равносильные капитуляции. Источник, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что предложения Вашингтона предусматривают "признание Крыма и других регионов, занятых Россией", а также сокращение армии до 400 000 человек.
Американский план также предполагает отказ Украины от всех дальнобойных вооружений. Источник признал, что Киев не вполне понимает, является ли это планом президента Дональда Трампа или инициативой его "окружения". Неясно также, что, по мнению Вашингтона, должна сделать Россия в обмен на выполнение этих требований.
Онлайн-издание Axios ранее сообщало, что Москва и Вашингтон совместно готовят секретный план по завершению почти четырехлетней войны. Кремль отказался комментировать эту информацию, позже заявив, что никаких новостей по вопросу мирного регулирования нет.