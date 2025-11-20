СМИ: Трамп утвердил "мирный план" между Россией и Украиной, разработанный без участия последней

"План сосредоточен на предоставлении обеим сторонам гарантий безопасности, которые обеспечили бы долгосрочный мир. Он включает то, что Украина хочет и что ей необходимо для длительного мира", — заявил чиновник. Он не раскрыл деталей плана, поскольку, по его мнению, еще необходимы переговоры с ключевыми сторонами процесса.