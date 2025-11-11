По заветам Трампа: МОК готовит запрет трансгендерных спортсменов в женских категориях к Олимпиаде в США

Политический фон также влияет: президент Дональд Трамп в феврале подписал указ, запрещающий трансгендерным женщинам участвовать в женских видах спорта в США. Он намерен распространить эту политику и на Олимпиаду-2028. Однако власти Калифорнии уже заявили, что не будут подчиняться этому распоряжению — ожидается судебная тяжба.