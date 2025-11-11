По заветам Трампа: МОК готовит запрет трансгендерных спортсменов в женских категориях к Олимпиаде в США
Международный олимпийский комитет (МОК) близок к введению глобального запрета на участие трансгендерных женщин в женских соревнованиях. Решение могут принять уже в ближайшие 6–12 месяцев, до начала Олимпиады в Лос-Анджелесе.
Новый президент МОК Кирсти Ковентри пообещала “защитить женскую категорию” и выступает за единые правила для всех видов спорта, а не разрозненные решения федераций. По её словам, «справедливость должна быть обеспечена научным путём».
В докладе главы медицинского департамента МОК, доктора Джейн Торнтон, утверждается, что физические преимущества, полученные в результате мужского полового созревания, остаются навсегда. Некоторые федерации, например World Athletics, уже применяют генетические тесты (SRY-мазок) для определения биологического пола спортсменов и исключают тех, кто прошёл мужскую пубертатную фазу.
Политический фон также влияет: президент Дональд Трамп в феврале подписал указ, запрещающий трансгендерным женщинам участвовать в женских видах спорта в США. Он намерен распространить эту политику и на Олимпиаду-2028. Однако власти Калифорнии уже заявили, что не будут подчиняться этому распоряжению — ожидается судебная тяжба.
МОК пока официально утверждает, что решение не принято, но в кулуарах говорят о неизбежности “жёсткого курса” — вероятно, к лету 2026 года.