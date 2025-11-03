То дам, то не дам! Трамп заявил, что сейчас не рассматривает поставки Украине ракет Tomahawk
Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает поставки ракет Tomahawk Украине, несмотря на одобрение Пентагона. Он подчеркнул, что конфликт остается тяжелым для обеих сторон и требует эмоциональной выдержки. Это следует из брифинга главы государства на борту Air Force One, который опубликовал Белый дом.
«Нет, [мы не рассматриваем передачу Tomahawk Украине], на самом деле нет. Это может произойти, я могу изменить свою позицию, но на данный момент — нет», — сказал Трамп. Президент США также сообщил, что сейчас для него нет определенной «последней капли», после которой он решит, что Владимир Путин не готов завершить войну в Украине.
Трамп отметил, что конфликт остается тяжелым для обеих сторон: «Иногда нужно дать волю страстям. Для Путина это тяжелая война, он лишился многих солдат. Может быть, миллион. И для Украины это тяжко. Это тяжело для всех».
При этом Трамп продолжает утверждать, что сможет добиться завершения войны РФ против Украины, поскольку Россия хотела бы "делать бизнес" с Соединенными Штатами. Трамп отметил, что тарифные угрозы до сих пор помогали ему урегулировать войны, на что получил замечание журналистки, что это не сработало с Путиным. "С ним я вел себя по-другому, потому что, с одной стороны, у нас не так много бизнеса с Россией, понимаете? Он не из тех, кто покупает у нас много, по глупости. А я думаю, что он хотел бы быть таким. Я думаю, что он хочет прийти и хочет торговать с нами, и хочет заработать много денег для России, и я думаю, что это замечательно. Это то, что мне нравится", – заявил американский президент.
Кроме того, Трамп заявил, что его страна имеет больше всего в мире ядерного оружия. "Ну, мы имеем больше ядерного оружия, чем любая другая страна. Россия на втором месте. Китай очень далеко на третьем месте, но они сравняются через пять лет... У нас достаточно ядерного оружия, чтобы взорвать мир 150 раз. У России много ядерного оружия, и у Китая будет много. У них есть немного. Они имеют достаточно много, но...", – отметил Трамп.
31 октября канал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Пентагон дал «зеленый свет» на поставку Украине дальнобойных ракет Tomahawk, решив, что это не окажет негативного влияния на запасы США. При этом, как отметили собеседники издания, окончательное решение оставалось за Трампом. Президент Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи Трамп не сказал "нет" о возможности поставки дальнобойных ракет Tomahawk, но не сказал и "да".