То дам, то не дам! Трамп заявил, что сейчас не рассматривает поставки Украине ракет Tomahawk

При этом Трамп продолжает утверждать, что сможет добиться завершения войны РФ против Украины, поскольку Россия хотела бы "делать бизнес" с Соединенными Штатами. Трамп отметил, что тарифные угрозы до сих пор помогали ему урегулировать войны, на что получил замечание журналистки, что это не сработало с Путиным. "С ним я вел себя по-другому, потому что, с одной стороны, у нас не так много бизнеса с Россией, понимаете? Он не из тех, кто покупает у нас много, по глупости. А я думаю, что он хотел бы быть таким. Я думаю, что он хочет прийти и хочет торговать с нами, и хочет заработать много денег для России, и я думаю, что это замечательно. Это то, что мне нравится", – заявил американский президент.