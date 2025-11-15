Дональд Трамп подтвердил намерение провести в ближайшее время ядерные испытания
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам намерение провести ядерные испытания, объяснив это тем, что "их проводят другие люди". На вопрос о сроках Трамп ответил: "Очень скоро". Как сообщает "Радио Свобода", президент США не уточнил даты возможных испытаний и не сказал будет ли речь идти о подрыве ядерной боеголовки.
"У нас больше ядерного оружия, чем у любой другой страны", — заявил Трамп в разговоре с прессой на борту своего самолёта, добавив, что не хотел начинать реновацию ядерной сферы, но у него не было выбора из-за действий других государств. По словам американского президента, через четыре–пять лет Россия и Китай догонят США по масштабам ядерного арсенала.
CNN сообщает, что высокопоставленные американские чиновники из энергетического ведомства пытаются убедить Белый дом и Совет нацбезопасности не возобновлять испытания. Поручение Пентагону провести их Трамп дал ещё в конце октября — "в связи с программами испытаний, проводимыми другими странами".
До этого Россия объявила об испытаниях ракеты "Буревестник" и подводного аппарата "Посейдон" с ядерными энергетическими установками, подчеркнув, что они проведены "в соответствии со всеми международными обязательствами". В Кремле заявили, что ждут разъяснений от Вашингтона, поскольку "ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний".