Дональд Трамп подтвердил намерение провести в ближайшее время ядерные испытания

"У нас больше ядерного оружия, чем у любой другой страны", — заявил Трамп в разговоре с прессой на борту своего самолёта, добавив, что не хотел начинать реновацию ядерной сферы, но у него не было выбора из-за действий других государств. По словам американского президента, через четыре–пять лет Россия и Китай догонят США по масштабам ядерного арсенала.