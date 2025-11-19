Трамп, Макрон, Зеленский и другие лидеры поздравили Ринкевича с годовщиной независимости Латвии
В честь 107-й годовщины провозглашения Латвийского государства лидеры ряда стран направили президенту Эдгару Ринкевичу поздравления, отметив вклад Латвии в укрепление европейской и международной безопасности, поддержку Украины и развитие партнёрских отношений. Среди поздравивших — главы США, Франции, Финляндии, Польши, Украины, Канады и другие высокопоставленные представители зарубежных государств.
Президент США Дональд Трамп подчеркнул давнее партнерство Латвии и США, особенно в области энергетики и правоохранительных органов. Он отметил, что ценит обязательство Латвии выделять на оборону 5 % внутреннего валового продукта до 2026 года. Трамп подчеркнул, что США - партнер, союзник и друг Латвии.
Президент Финляндии Александр Стубб в своем поздравлении отметил, что отношения между двумя странами в последние годы стали еще более тесными, и с теплыми воспоминаниями вспомнил свой государственный визит в Латвию в сентябре.
Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Франция ценит дружбу с Латвией, основанную на общей истории, тесных двусторонних отношениях и стратегическом сотрудничестве по укреплению европейской безопасности и поддержке Украины.
Президент Польши Кароль Навроцкий подчеркнул, что день независимости Латвии символизирует непоколебимое стремление нации к свободе и самоопределению, а общий исторический опыт служит основой для тесных отношений между двумя народами.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Латвию за неизменную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией и помощь украинскому народу. "Убежден, что совместными усилиями мы одержим победу и восстановим мир, стабильность и безопасность в Европе", - подчеркнул он в своем приветствии.
Генерал-губернатор Канады Мэри Саймон поблагодарила Латвию за гостеприимство, оказанное при размещении канадских и союзных войск, и отметила, что лидерство и человечность Латвии отражают ценности, объединяющие две страны.
С государственным праздником Латвию также поздравили император Японии, король Испании, король Нидерландов, король Бельгии, король и наследный принц Саудовской Аравии, президенты Эстонии, Литвы, Германии, Чехии и Кореи, а также другие высокопоставленные иностранные деятели.