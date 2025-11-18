ФОТО: военный парад на набережной Даугавы собрал большое количество зрителей

Обращаясь к солдатам, земессаргам и яунсаргам, Ринкевич поблагодарил их за смелость и службу. "Вы охраняете границы и воздушное пространство, патрулируете Балтийское море и непрерывно обеспечиваете внутреннюю безопасность. Вы заботитесь о мире не только в Латвии, но и в других странах мира. Вы создаете непрерывную цепочку обороны - от опытного офицера и инструктора до яунсарга. Вы охраняете мир, рискуя своим здоровьем и жизнью", - сказал Ринкевич.