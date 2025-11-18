Факельное шествие (18.11.25)
Вечером 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики улицы Риги озарило традиционное факельное шествие, в котором приняли участие как минимум несколько тысяч ...
Рига вспыхнула огненной рекой: традиционное факельное шествие собрало тысячи людей
Вечером 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики улицы Риги озарило традиционное факельное шествие, в котором приняли участие как минимум несколько тысяч человек.
В руках у участников были не только факелы, но и цветы, а также флажки Латвии. Многие несли и большие государственные флаги. Факелы держали и взрослые, и дети. Люди прикрепили к одежде ленточки в цветах латвийского флага, а также украсили себя шарфами и шапками с латвийскими орнаментами.
Перед началом шествия у памятника Карлису Улманису, на перекрёстке улицы Кришьяня Валдемара и бульвара Райня, прошёл праздничный концерт с участием барда Улдиса Какулиса и рок-группы Bezvējš. Этот концерт также собрал большое число зрителей.
Праздничные мероприятия и ежегодный факельный поход организовало Национальное объединение. Традиция факельного шествия, начатая 18 ноября 2003 года, была посвящена Латвии, её основателям и борцам за свободу.