Рига вспыхнула огненной рекой: традиционное факельное шествие собрало тысячи людей

В руках у участников были не только факелы, но и цветы, а также флажки Латвии. Многие несли и большие государственные флаги. Факелы держали и взрослые, и дети. Люди прикрепили к одежде ленточки в цветах латвийского флага, а также украсили себя шарфами и шапками с латвийскими орнаментами.