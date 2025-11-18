Председатель Сейма Дайга Миериня: "Латвия была, есть и будет, сквозь времена и столетия"

По ее словам, свобода всегда была центральным стержнем существования латышского народа. "Быть свободными на своей земле, в своих мыслях и вере. Быть хозяевами своей земли и действовать самим. Осознание свободы - это ценность, которая укоренялась в нас из поколения в поколение", - сказала спикер, добавив, что сегодня, когда в мире и в латвийском обществе ощущается напряжение, важно говорить и о том, что объединяет, и о том, что разобщает.