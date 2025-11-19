Financial Times: США предлагают Украине мир на условиях Москвы - отказ от Донбасса, сокращение армии и признание русского языка

По их словам, Уиткофф дал понять, что хочет, чтобы Зеленский принял условия, даже несмотря на то, что в них содержатся пункты, которые давно считаются «красными линиями» для Украины. Один из источников отметил, что принятие такого плана означало бы фактическую потерю суверенитета Украины и назвал эту инициативу попыткой России «сыграть» на администрации Трампа, которая, по его словам, стремится «показать прогресс» в заключении сделки.