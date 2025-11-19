Financial Times: США предлагают Украине мир на условиях Москвы - отказ от Донбасса, сокращение армии и признание русского языка
Администрация Дональда Трампа и российские представители подготовили проект «мирного плана» для Украины, который предусматривает серьёзные уступки в пользу Москвы. Киев призывают отказаться от части Донбасса, сократить армию и признать русский язык государственным, а США — свернуть военную помощь, что, по мнению украинских чиновников, может означать фактическую потерю суверенитета.
Как рассказал источник Financial Times, знакомый с переговорами, в разработке плана участвовала группа действующих и бывших американских и российских официальных лиц, и документ пока находится на стадии концепции. На этой неделе план был передан Киеву специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Он встретился в Майами с нынешним секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины и бывшим министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы обсудить 28 пунктов документа, сообщили два собеседника.
По их словам, Уиткофф дал понять, что хочет, чтобы Зеленский принял условия, даже несмотря на то, что в них содержатся пункты, которые давно считаются «красными линиями» для Украины. Один из источников отметил, что принятие такого плана означало бы фактическую потерю суверенитета Украины и назвал эту инициативу попыткой России «сыграть» на администрации Трампа, которая, по его словам, стремится «показать прогресс» в заключении сделки.
По данным трёх источников, имеющих прямое отношение к документу, проект плана требует от Украины отказаться от оставшейся части Донбасса — включая территорию, которая сейчас контролируется Киевом, — и сократить численность вооружённых сил вдвое. Более того, Украина должна отказаться от ключевых категорий вооружения, а военная помощь США — жизненно важная для её обороны — должна быть свёрнута, что потенциально сделает страну уязвимой перед будущей агрессией России.
Документ также предусматривает признание русского языка официальным государственным языком Украины и предоставление официального статуса местной структуре Русской православной церкви — пункты, совпадающие с давними политическими требованиями Кремля.
Источник, знакомый с документом, описал его как достаточно общий и «сильно ориентированный на Россию». Другой собеседник назвал его «очень комфортным для Путина».
«Это не план, а смесь реальных практических предложений с благими намерениями, — сказал российский источник, знакомый с ситуацией. — Часть этого абсолютно неприемлема для украинцев».
Украинские чиновники, ознакомленные с предложением, сообщили, что оно практически полностью совпадает с максималистскими требованиями Кремля и станет неприемлемым для Украины без серьёзных изменений. Однако один из собеседников был менее категоричен, заявив: «американцы давят на Москву, чтобы та чётко сформулировала свои реальные ожидания, чтобы вообще начать переговоры».
Кремль не ответил на запрос о комментарии. Белый дом также не дал немедленного ответа. О существовании плана впервые сообщил Axios.