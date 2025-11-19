Источники: США вместе с Россией тайно разрабатывают новый план завершения войны в Украине

Зеленский ранее заявил, что направляется в Турцию для подготовки к «активизации» мирных переговоров. Умеров, в свою очередь, указал, что при посредничестве партнеров в Турции и ОАЭ стороны «договорились активизировать Стамбульские соглашения» об обмене пленными, сообщает The Moscow Times. В Кремле отметили, что представители Москвы не будут участвовать в переговорах в Турции 19 ноября, а Киев не сообщил о готовности возобновить мирный диалог.