Источники: США вместе с Россией тайно разрабатывают новый план завершения войны в Украине
Администрация президента США Дональда Трампа, консультируясь с Россией, тайно работает над новым планом по прекращению войны в Украине, сообщает Axios со ссылкой на американских и российских должностных лиц.
По их словам, план состоит из 28 пунктов, разделенных на четыре основные категории: мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и дальнейшие отношения США с Россией и Украиной.
Разработку документа с американской стороны возглавляет специальный посланник Трампа Стив Уиткофф. В этом вопросе он находится в контакте со специальным представителем президента России по вопросам иностранных инвестиций и экономического сотрудничества Кириллом Дмитриевым. Последний подтвердил Axios работу над мирным планом, высоко оценив его шансы на успех. «Мы чувствуем, что позиция России действительно услышана», — сказал Дмитриев.
По его словам, главная идея — «обеспечить устойчивую безопасность в Европе, не только в Украине». Он подчеркнул, что мирный план должен быть готов к следующей встрече Трампа с президентом России Владимиром Путиным. До этого Вашингтон разъяснит украинцам и европейцам преимущества нового подхода, добавил российский чиновник.
Источник Axios в администрации Трампа подтвердил, что США информируют о плане представителей Украины и Европы. При этом неясно, как документ предлагает решать вопросы о захваченных Россией украинских территориях, а также как он отвечает на требования Кремля о передаче Киеву дополнительных территорий в обмен на прекращение боевых действий.
По данным Axios, Стив Уиткофф в начале недели обсудил новый план с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустемом Умеровым. Планировалось, что Уиткофф 19 ноября встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции для обсуждения документа, однако в последний момент специальный посланник Трампа отменил поездку.
Зеленский ранее заявил, что направляется в Турцию для подготовки к «активизации» мирных переговоров. Умеров, в свою очередь, указал, что при посредничестве партнеров в Турции и ОАЭ стороны «договорились активизировать Стамбульские соглашения» об обмене пленными, сообщает The Moscow Times. В Кремле отметили, что представители Москвы не будут участвовать в переговорах в Турции 19 ноября, а Киев не сообщил о готовности возобновить мирный диалог.