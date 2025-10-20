Галстук министра обороны США вызвал скандал - что он хотел сказать этими цветами?
На встрече Трампа с Зеленским в Белом доме министр обороны США Пит Хегсет появился в галстуке бело-сине-красного цвета, напоминающем российский флаг.
В пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Главной темой переговоров было возможное предоставление Украине дальнобойных ракет Tomahawk, однако Трамп так и не дал окончательного согласия. Между тем внимание многих наблюдателей привлёк галстук министра обороны США Пита Хегсета, который некоторые сочли скрытым посланием.
Ранее сообщалось, что в Вашингтоне Трамп и Зеленский обсудили пути к установлению мира в Украине. По данным СМИ, встреча прошла в напряжённой и сдержанной атмосфере, местами — даже неловкой. Диалог характеризовался дипломатической настороженностью и прохладой. Во время переговоров надежды Киева получить от США ракеты Tomahawk фактически исчезли — Трамп позже признал, что отказался от этого плана после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Многие СМИ назвали это решение «уступкой Путину», так как российский лидер ранее предупреждал, что поставка ракет Украине «подорвёт отношения между США и Россией».
Тем временем дипломатический скандал вызвал галстук Пита Хегсета, который он носил во время встречи с Зеленским. Галстук был бело-сине-красного цвета, и многие пользователи соцсетей отметили, что это цвета российского флага, расценив выбор аксессуара как «тайный сигнал» Москве.
После встречи специальный посланник Путина Кирилл Дмитриев опубликовал фотографию Хегсета, добавив к посту эмодзи с российским флагом. В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс попытался оправдать коллегу, заявив: «Может, он просто использовал цвета Америки?»
Однако большинство пользователей соцсетей с этим не согласились, указывая, что если бы галстук символизировал флаг США, на нём должны были быть звёзды или иной дизайн. Кроме того, на торговых площадках вроде Zazzle и других можно найти идентичные модели галстуков под названием Russian plain flag tie — «галстук с российским флагом».
LA CRAVATTA RUSSA— michelino riformato (@michelinorifor1) October 18, 2025
La cravatta indossata dal capo del Pentagono Pete Hegseth durante il suo incontro con Zelensky è stata trovata online.
A quanto pare, l'accessorio è ufficialmente chiamato "cravatta con la bandiera russa" in un negozio online.#Pete_Hegseth#Zelensky#Russia pic.twitter.com/taXLbjeKj8
Также напомним, что президент США Дональд Трамп готовится к встрече с Владимиром Путиным в дружественной Кремлю Будапеште. Конкретная дата пока не названа, но Трамп заявил, что в ходе недавнего разговора с российским лидером был достигнут «значительный прогресс». Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что готов встретиться в Будапеште как с Трампом, так и с Путиным.