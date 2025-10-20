Галстук министра обороны США вызвал скандал - что он хотел сказать этими цветами?

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне Трамп и Зеленский обсудили пути к установлению мира в Украине. По данным СМИ, встреча прошла в напряжённой и сдержанной атмосфере, местами — даже неловкой. Диалог характеризовался дипломатической настороженностью и прохладой. Во время переговоров надежды Киева получить от США ракеты Tomahawk фактически исчезли — Трамп позже признал, что отказался от этого плана после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Многие СМИ назвали это решение «уступкой Путину», так как российский лидер ранее предупреждал, что поставка ракет Украине «подорвёт отношения между США и Россией».