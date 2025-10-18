Трамп и Зеленский на встрече в Вашингтоне говорили 2,5 часа: разговор был "жестким и эмоциональным"
У президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в пятницу в Вашингтоне состоялась «напряженная, откровенная и местами неловкая беседа», сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
«Во время прямого и честного разговора Трамп ясно дал понять Зеленскому, что украинский лидер пока не получит ракеты дальнего действия», — пишет CNN на своем сайте.
Эту информацию подтвердил и сам Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC.
«Хорошо, что президент Трамп не сказал “нет”, но сегодня он не сказал и “да” на передачу Киеву ракет Tomahawk», — заявил Зеленский.
CNN отмечает, что это очередной пример того, как Дональд Трамп сначала демонстрирует готовность поставить Украине новое вооружение или ввести новые санкции против Москвы, но затем отступает, когда российский диктатор Владимир Путин вмешивается, чтобы этому помешать. «Возможно, Трамп извлек определенные уроки из своих переговоров [о прекращении конфликта] на Ближнем Востоке — в том числе о том, что действовать быстро бывает выгодно, даже если важные детали еще не проработаны. На этой неделе он согласился вскоре встретиться с Путиным в Венгрии, чтобы предпринять еще одну попытку личной дипломатии, несмотря на то что параметры мирного соглашения остаются совершенно неясными», — пишет CNN.
Издание Axios со ссылкой на источники сообщает, что во время встречи в Белом доме Трамп прямо заявил Зеленскому, что его приоритетом сейчас является дипломатия и что поставки ракет Tomahawk могут поставить эти усилия под угрозу.
Один из собеседников Axios сказал, что встреча «не была легкой». «Никто не кричал, но Трамп был жестким», — отметил источник. «Во время встречи Трамп сделал несколько резких заявлений, и местами разговор был немного эмоциональным», — добавил другой источник Axios.
Встреча Трампа и Зеленского длилась два с половиной часа.