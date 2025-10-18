Трамп и Зеленский на встрече в Вашингтоне говорили 2,5 часа: разговор был "жестким и эмоциональным"

CNN отмечает, что это очередной пример того, как Дональд Трамп сначала демонстрирует готовность поставить Украине новое вооружение или ввести новые санкции против Москвы, но затем отступает, когда российский диктатор Владимир Путин вмешивается, чтобы этому помешать. «Возможно, Трамп извлек определенные уроки из своих переговоров [о прекращении конфликта] на Ближнем Востоке — в том числе о том, что действовать быстро бывает выгодно, даже если важные детали еще не проработаны. На этой неделе он согласился вскоре встретиться с Путиным в Венгрии, чтобы предпринять еще одну попытку личной дипломатии, несмотря на то что параметры мирного соглашения остаются совершенно неясными», — пишет CNN.