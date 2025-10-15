Что будет с войной в Украине после прекращения огня в Газе? Сможет ли Трамп заставить Путина пойти на уступки, прогнозируют эксперты
После того как Дональд Трамп добился освобождения израильских заложников и мирного соглашения с ХАМАС, его внимание снова смещается на войну в Украине. Трамп часто созванивается с Владимиром Зеленским и детально обсуждает поставки крылатых ракет «Томагавк». К тому же скоро состоится встреча украинского и американского президентов в Вашингтоне. Эксперты «Новой-Европа» указывают, что российско-украинская война снова становится приоритетным вопросом для президента США. Американистка Александра Филиппенко подчеркивает, что Трамп избрал стратегию демонстративного давления на Россию и поддержки Украины. При этом политолог Георгий Чижов считает, что американский президент столкнулся с «дефицитом идей» и теперь использует угрозу поставок ракет как главный инструмент влияния на Путина. Как Трамп теперь сможет повлиять на ход войны России с Украиной — в материале «Новой-Европа».
После успеха на Ближнем Востоке — фокус на российско-украинской войне
После того как Трамп добился освобождения израильских заложников и прекращения огня между Израилем и ХАМАС, европейские чиновники надеются, что он сможет повторить этот успех в другом сложном вопросе — войне между Россией и Украиной, пишет The Wall Street Journal.
Миру на Ближнем Востоке, по мнению высокопоставленных европейских чиновников, способствовало давление: на ХАМАС оказывали влияние такие страны, как Катар, Египет и Турция, угрожая разорвать дипломатические каналы. А на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху — сам Трамп, который вынудил его принять мирный план и извиниться перед лидером Катара за удар по Дохе в сентябре. Такого же давления на Владимира Путина пока не было, отмечают собеседники WSJ.
Однако, в отличие от ситуации с ХАМАС, давление на Россию имеет свои пределы: как отмечают аналитики WSJ, ядерный арсенал России всегда будет фактором, сдерживающим эскалацию. Более вероятным сценарием, по мнению экспертов, может быть сделка Трампа с Путиным напрямую, а затем давление на Зеленского со стороны Белого дома. И это вызывает справедливые опасения у европейских лидеров.
По данным издания, Украина и ее союзники надеются, что теперь, добившись успеха на Ближнем Востоке, Трамп активизирует свои усилия и по вопросу войны России и Украины.
Президент США действительно вдохновлен своим успехом, считает политолог Георгий Чижов: как отметил он в разговоре с «Новой-Европа», сколько бы Трамп ни рассказывал о бесчисленных войнах, которые он закончил, освобождение двадцати израильтян после двух лет в плену ХАМАСа — это его первая реальная победа в качестве миротворца. Пока неизвестно, насколько мир будет устойчив, но на сегодня это выглядит успехом.
— Российско-украинскую войну Трамп, конечно, тоже хотел бы закончить, и разговоров об этом будет много. Но мне кажется, что он столкнулся с суровыми реалиями, и теперь у него попросту дефицит идей. Сейчас ему остается лишь придумывать новые угрозы в адрес России — от дополнительных экономических санкций, которые, как мы видим, не очень хорошо работают, до угроз о передаче Украине «Томагавков». Придумать что-то радикально иное, пока Россия не идет навстречу, довольно трудно, — сказал политолог.
Трамп раскритиковал Уиткоффа за пятичасовой разговор с Путиным
Выступая в израильском кнессете 13 октября, Трамп рассказал подробности об одной из встреч его спецпредставителя Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным. Президент США сказал, что Уиткофф был совершенно не готов к переговорам. По словам американского президента, изначально он предполагал, что беседа в Кремле продлится не более 20 минут. Однако переговоры неожиданно затянулись на пять часов. Трамп рассказал, что лично организовал эту встречу, хотя его представитель практически не разбирался в России и «особо не интересовался политикой».
Американский лидер сказал, что с удивлением наблюдал за тем, как разговор затягивается: он звонил спустя полчаса, час, три и четыре часа, но Уиткофф все еще находился на встрече. Спустя пять часов беседа закончилась, и он спросил у Уиткоффа: «О чем, черт возьми, вы могли говорить пять часов?»
— Он ответил: «Обо всем понемногу, много интересных тем. Мы обсуждали то, ради чего пришли». Но ведь об этом нельзя говорить пять часов подряд, — сказал Трамп.
Разрешение войны в Украине остается одной из главных забот Трампа, отмечает в разговоре с «Новой-Европа» американистика Александра Филиппенко. Она обращает внимание, что президент США рассказал об этом во время праздничного и важного выступления на другую тему. Из слов американского лидера видно: сейчас он скорее на стороне Украины и выбрал стратегию давления на Россию, добавляет экспертка.
— Мы не можем быть в этом полностью уверены, но внешне это выглядит именно так. Это означает, что в ближайшее время можно ожидать от него большего внимания к Украине и, возможно, больше свободы действий.
Его приоритеты выстроены четко: теперь, прежде чем активно заниматься другими ближневосточными соглашениями, нужно добиться хотя бы какого-то результата в вопросе войны в Украине. Таково, по крайней мере, его публичное позиционирование. Но мы не знаем, как все будет развиваться на самом деле, — отмечает собеседница «Новой-Европа».
Политолог Георгий Чижов в разговоре с «Новой-Европа» согласился, что Трамп сейчас демонстративно сближается с Зеленским, но уточнил, что это, скорее, тактический ход для давления на Москву, а не свидетельство искренней поддержки.
Встреча в Белом доме
В пятницу, 17 октября, Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне. Одной из тем их разговора, как ожидается, станет передача Киеву крылатых ракет большой дальности «Томагавк» (Tomahawk). Запущенные с кораблей или подводных лодок, они имеют дальность до 2500 километров.
Как писала «Новая-Европа», эти ракеты дали бы Украине возможность наносить удары глубоко на территории России, включая Москву. Мишенями для «Томагавков» могут стать объекты практически на всей европейской территории России. Это могут быть как военные части, предприятия ВПК, военные заводы или транспортная инфраструктура, так и предприятия нефтяного комплекса. По мнению украинской стороны, такая угроза могла бы заставить российское руководство сесть за стол переговоров.
США может выделить для Украины от 20 до 50 крылатых ракет, прогнозирует директор оборонной программы аналитического центра «Центр новой американской безопасности» Стейси Петиджон в разговоре с Financial Times. По оценке эксперта, это «не окажет решающего влияния на динамику войны»: «Томагавки», скорее, смогут дополнить собственные украинские дальнобойные ударные беспилотники и крылатые ракеты.
В Кремле не раз предупреждали о «серьезных последствиях» передачи Киеву «Томагавков»: как говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Россия может воспринять запуск таких ракет как попытку нанесения ядерного удара. Сам Путин заявлял, что поставки «Томагавков» Украине приведут к разрушению складывающихся отношений России с США.
Детали телефонных разговоров
Зеленский и Трамп говорили в эти выходные дважды по телефону — сначала в субботу, а потом в воскресенье. Такой частоты общения никогда ранее не было. После разговоров Зеленский заявил, что Украина «детально работает» с США, чтобы усилить свою систему ПВО и другие возможности защиты: в первую очередь речь идет о зенитно-ракетных комплексах Patriot, системах HIMARS и ATACMS, а также о вопросе дальнобойности:
— Россия боится, что американцы могут дать нам «Томагавки», это сигнал, что именно такое давление может сработать для мира. Мы договорились с президентом Трампом, что наши команды, наши военные займутся всем тем, что мы обсудили, — сказал Зеленский.
Также, по словам Зеленского, они с Трампом обсуждали не только вопрос поставок дальнобойных ракет, но и актуальную перед зимой тему энергетики и газа. Как писала «Новая-Европа», Россия перед началом зимы уже привычно атакует энергетические объекты в Украине, оставляя без тепла и воды больницы, школы и жилые дома. Но впервые за время полномасштабной войны Киев дает жесткие симметричные ответы и атакует энергосистему российских городов.
По данным источников Financial Times, в этом Украине помогают США, которые с лета передают разведданные для ударов по энергетической инфраструктуре России.
В ходе телефонных разговоров, как сообщал Axios со ссылкой на источники, Трамп сообщил Зеленскому, что может потребовать от Владимира Путина возобновить серьезные мирные переговоры, в противном случае США предоставят Украине «Томагавки». По словам собеседников издания, Трамп и Зеленский обсуждали необходимое Украине количество ракет и способы их применения.
Также речь шла о параметрах возможной сделки — продажа «Томагавков» странам НАТО с последующей передачей Украине. Американский лидер подчеркнул в разговоре, что ему важно понимать, как Украина планирует использовать эти ракеты, пишет Axios. Зеленский ранее заявлял, что даже сам факт наличия у Украины такого оружия может оказать давление на Путина.
Несмотря на детальное обсуждение, как пишет Axios, решение о передаче ракет по-прежнему не принято, «но стороны добились прогресса в переговорах по этому вопросу».
Трамп в свою очередь объявил 13 октября, что готов дать Украине «Томагавки», если Россия не прекратит войну. Американский президент сказал, что, скорее всего, ему рано или поздно придется задать России вопрос о поставках «Томагавков»:
— Хотят ли они, чтобы «Томагавки» летели в их сторону? Не думаю. Я сказал об этом президенту Зеленскому, потому что «Томагавки» — это новый шаг агрессии.
Я мог бы сказать [Путину]: «Послушайте, если эта война не закончится, я могу отправить им «Томагавки». России это не нужно. Думаю, уместно поднять этот вопрос», — заявил Трамп.
«Трамп хотел бы с минимальными затратами добиться от Путина хоть какой-то гибкости»
Политолог Георгий Чижов высказал мнение, что на текущем этапе Трамп, по-видимому, отошел от своей первоначальной идеи достичь быстрого результата за счет Украины. По его оценке, американский президент теперь понимает, что необходимо каким-то образом заставить Владимира Путина пойти на приемлемые условия.
— Проблема для Трампа пока что заключается в том, что он не может сдвинуть Путина с его максималистской позиции, которая сводится к «отдайте нам всё, чего мы хотим, и даже больше». Вполне возможно, что Трамп согласился бы и на небольшие российские уступки и начал бы снова давить на Украину, чтобы она их приняла. Но от России пока нет никаких разговоров о компромиссе, — говорит собеседник «Новой-Европа».
В этой ситуации, как полагает эксперт, Трамп хотел бы с минимальными затратами добиться от Путина хоть какой-то гибкости, и поэтому американский лидер так активно сейчас говорит о поставках «Томагавков» Украине.
— Идеальный вариант для президента США — чтобы Кремль пошел на уступки, и тогда не придется передавать никакие «Томагавки». Однако поскольку Кремль вряд ли согласится что-то менять в своих требованиях на этом этапе, то, видимо, в конце концов «Томагавки» таки придется передавать. Но это случится не завтра и, я думаю, даже не через месяц, — заявил политолог.
На первом этапе, как прогнозирует политолог, Америка, вероятно, передаст всего несколько ракет. К тому же предстоит решить технические вопросы, откуда эти ракеты смогут взлететь, ведь «Томагавки» в основном запускаются с кораблей, а у Украины сейчас практически нет крупных кораблей-носителей, отмечает Чижов.
— Цели для первых запусков будут выбираться совместно украинской и американской стороной для достижения максимальной эффективности. Тогда Трамп сможет снова сказать Путину: «Ну что, будем договариваться или поставлять «Томагавки» дальше?» И если Путин не согласится и на этом этапе, тогда возможны более масштабные поставки, когда «Томагавки» реально смогут влиять на ход войны. Но думаю, это вопрос не ближайшего будущего, к сожалению, — говорит собеседник «Новой-Европа».
По его словам, Кремль, возможно, даже пойдет на имитацию уступок, но затем вновь озвучит те же условия, что были ранее: в частности, чтобы Украина полностью отказалась от Крыма и четырех оккупированных областей — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.
— Это для Украины неприемлемо, и такие условия уже никто не пытается продавливать через посредников. Поэтому ждать от России быстрых уступок не приходится, — сказал эксперт в разговоре с «Новой-Европа».