Что будет с войной в Украине после прекращения огня в Газе? Сможет ли Трамп заставить Путина пойти на уступки, прогнозируют эксперты

— Российско-украинскую войну Трамп, конечно, тоже хотел бы закончить, и разговоров об этом будет много. Но мне кажется, что он столкнулся с суровыми реалиями, и теперь у него попросту дефицит идей. Сейчас ему остается лишь придумывать новые угрозы в адрес России — от дополнительных экономических санкций, которые, как мы видим, не очень хорошо работают, до угроз о передаче Украине «Томагавков». Придумать что-то радикально иное, пока Россия не идет навстречу, довольно трудно, — сказал политолог.