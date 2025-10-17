Financial Times: на Аляске Путин пытался рассказать Трампу про Рюрика и Ярослава Мудрого, но его не поняли

По данным источников издания, хотя прибытие Путина встречали с внешней учтивостью и улыбками перед камерами, за закрытыми дверями атмосфера была куда более напряжённой. В присутствии лишь нескольких советников Владимир Путин отклонил предложение США об отмене санкций в обмен на прекращение огня в Украине. Он настаивал, что война завершится только в случае капитуляции Киева и передачи России дополнительных территорий Донбасса.