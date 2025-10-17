Financial Times: на Аляске Путин пытался рассказать Трампу про Рюрика и Ярослава Мудрого, но его не поняли
Саммит на Аляске, на котором встретились президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин, обещал стать шагом к урегулированию войны в Украине. Однако, как пишет Financial Times, встреча завершилась напряженным инцидентом и стала поворотным моментом — не в пользу Москвы.
По данным источников издания, хотя прибытие Путина встречали с внешней учтивостью и улыбками перед камерами, за закрытыми дверями атмосфера была куда более напряжённой. В присутствии лишь нескольких советников Владимир Путин отклонил предложение США об отмене санкций в обмен на прекращение огня в Украине. Он настаивал, что война завершится только в случае капитуляции Киева и передачи России дополнительных территорий Донбасса.
Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске
Эта позиция вызвала раздражение американской стороны. Источники утверждают, что Дональд Трамп был «взбешен» жестким тоном и ультимативными требованиями российского лидера. После отказа от соглашения Путин, по словам очевидцев, перешёл к длинной и бессвязной исторической тираде, в которой упомянул Рюрика Новгородского, Ярослава Мудрого и гетмана Богдана Хмельницкого. Он вновь повторил свой тезис о том, что «Россия и Украина — один народ».
«Это была не дипломатическая беседа, а монотонная лекция по истории, в которой Путин пытался оправдать войну через древние мифы», — рассказал один из собеседников издания.
Трамп, по данным Financial Times, несколько раз повысил голос и в какой-то момент пригрозил покинуть переговоры. В результате американский президент сократил встречу и отменил запланированный совместный обед, на котором делегации собирались обсудить экономическое сотрудничество.
В публичных заявлениях Белый дом попытался смягчить впечатление от саммита. Представитель администрации Трампа назвал переговоры «продуктивными» и подчеркнул, что любая возможность «лучше понять позицию России» полезна. Однако за кулисами встреча на Аляске стала, по словам источников, самой низкой точкой в отношениях между Трампом и Путиным. Именно после неё в Вашингтоне произошёл пересмотр политики в пользу Украины.
