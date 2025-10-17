"Хотелось бы над Украиной, но это из разряда помечтать": в соцсетях гадают - как Путин долетит до Венгрии?
Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что вскоре лично встретится с Владимиром Путиным в Будапеште, и теперь в соцсетях гадают, как президент РФ туда долетит.
В своем заявлении, опубликованном недавно в социальной сети, Дональд Трамп рассказал, что лично побеседовал с президентом России Владимиром Путиным. Разговор, по его словам, "прошёл на высоком уровне и в конструктивном ключе". Трамп также подчеркнул, что сам лично намерен встретиться с Владимиром Путиным в Будапеште, Венгрия, чтобы обсудить пути прекращения боевых действий.
"Президент Путин и я встретимся в согласованном месте — в Будапеште, чтобы увидеть, можем ли мы положить конец этой "постыдной" войне между Россией и Украиной", — написал Трамп.
Позже помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что тот поддержал идею коллеги из США о личной встрече в Будапеште. «Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште», — заявил спикер. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уже заверил, что его страна обеспечит президентам РФ и США безопасность для проведения успешных переговоров. Он назвал Венгрию самым безопасным в Европе и одним из самых безопасных в мире государством.
Как известно, под руководством премьер-министра Виктора Орбана венгерское правительство стало самым дружественным к России членом НАТО и Европейского союза. Так что на территории Венгрии у российского диктатора проблем быть не должно. Однако до Венгриии, которая находится в центре Европы, не имеет выхода к морю и окружена государствами, настроенными менее дружественно к России, надо еще добраться. По мнению многих, полет туда Путина может быть связан с опасностями. Об этом, например, в соцсетях написал российский военкор Александр Коц. По его словам, в случае пролета над Украиной есть опасность прямого удара по борту российского лидера, над странами Балтии и Германией — угроза атаки неопознанных беспилотников, ранее фиксировавшихся в этом районе.
«Было бы, конечно, символично пролететь напрямую над Украиной. Но этот маршрут, пожалуй, из разряда помечтать. Слишком очевиден риск атаки на борт №1», - уверен Александр Коц.
«В любом случае, непростая задачка для наших спецслужб в целом и ФСО в частности. А уж британцы со своими самостийными питомцами как сейчас расстараются, чтобы устроить какую-нибудь гадость», — заявил российский пропагандист.
Оптимальным он назвал пролет через Закавказье, Иран, Турцию, Средиземное море, Черногорию и Сербию.