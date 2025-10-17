"Хотелось бы над Украиной, но это из разряда помечтать": в соцсетях гадают - как Путин долетит до Венгрии?

Как известно, под руководством премьер-министра Виктора Орбана венгерское правительство стало самым дружественным к России членом НАТО и Европейского союза. Так что на территории Венгрии у российского диктатора проблем быть не должно. Однако до Венгриии, которая находится в центре Европы, не имеет выхода к морю и окружена государствами, настроенными менее дружественно к России, надо еще добраться. По мнению многих, полет туда Путина может быть связан с опасностями. Об этом, например, в соцсетях написал российский военкор Александр Коц. По его словам, в случае пролета над Украиной есть опасность прямого удара по борту российского лидера, над странами Балтии и Германией — угроза атаки неопознанных беспилотников, ранее фиксировавшихся в этом районе.