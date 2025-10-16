Трамп заявил, что Индия пообещала ему прекратить покупать нефть у России
Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить закупки российской нефти. По словам Трампа, это произойдет "через короткий промежуток времени". Об этом пишет DW.
"Я был недоволен тем, что Индия покупает нефть, и он сегодня заверил меня, что они не будут покупать нефть у России", - сказал американский президент журналистам в Белом доме. Трамп назвал это обещание "большим шагом".
"Теперь мы хотим добиться, чтобы Китай сделал то же самое", - цитирует его слова агентство Reuters.
В апреле 2025 года поставки российской нефти в Индию выросли, по оценкам, до 2,15 млн баррелей в сутки - рекордного уровня с мая 2023-го. Агентство Reuters тогда отмечало, что РФ третий год подряд остается главным поставщиком нефти в Индию, доля ее импорта достигла 36%. Цены на нефть из России после начала полномасштабной войны в Украине привлекательны для индийских нефтепереработчиков.
14 июля Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины в 100% против торговых партнеров РФ, если в ближайшие 50 дней (до 2 сентября) не будет достигнуто соглашение о мире в Украине. 29 июля американский президент сократил этот срок до 10 дней, а на следующий день ввел пошлины в 25% против Индии, в том числе за торговлю с РФ. "Индия (...) является крупнейшим покупателем энергоносителей из России наряду с Китаем, в то время как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине", - пояснил Трамп.
4 сентября газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что президент США отказывается одобрить торговую сделку с Индией, пока эта страна не обязуется сократить закупки российской нефти. Трамп на своей платформе Truth Social написал, что Индия покупает большую часть нефти и военной продукции у России и лишь малую долю - в США. При этом власти в Нью-Дели предлагают снизить торговые пошлины до нуля, "но уже поздно", добавил он, назвав экономические отношения с Индией "совершенно односторонней катастрофой".