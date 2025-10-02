"Оказать максимальное давление": страны G7 решили жестко наказать тех, кто покупает российскую нефть

«Мы будем действовать против тех, кто после вторжения в Украину продолжает увеличивать закупки российской нефти, а также против тех, кто способствует обходу санкций», — отмечается в совместном заявлении министров. В документе также подчеркивается, что страны G7 договорились о важности «торговых мер, включая тарифы», а также запрета на импорт или экспорт в целях лишить Россию возможности получать доходы.