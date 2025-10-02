"Оказать максимальное давление": страны G7 решили жестко наказать тех, кто покупает российскую нефть
Страны «Большой семерки» (G7) планируют предпринять меры против тех, кто продолжает увеличивать закупки российской нефти, несмотря на то, что Россия уже четвертый год ведет агрессивную войну против Украины, говорится в заявлении, распространенном после виртуальной встречи министров финансов группы.
Министры финансов США, Франции, Италии, Японии, Канады, Великобритании и Германии договорились, что пришло время «оказать максимальное давление на экспорт российской нефти», так как это напрямую повлияет на доходы России, используемые для финансирования войны.
«Мы будем действовать против тех, кто после вторжения в Украину продолжает увеличивать закупки российской нефти, а также против тех, кто способствует обходу санкций», — отмечается в совместном заявлении министров. В документе также подчеркивается, что страны G7 договорились о важности «торговых мер, включая тарифы», а также запрета на импорт или экспорт в целях лишить Россию возможности получать доходы.
Государства также «серьезно рассматривают торговые меры и другие ограничения в отношении стран и структур, которые помогают финансировать военные усилия России, в том числе в связи с продукцией, произведенной с использованием переработанной российской нефти».
Заявление последовало после того, как США в прошлом месяце указали, что готовы расширить тарифы против покупателей российской нефти, если Европейский союз поступит аналогично. Президент США Дональд Трамп в обращении к представителям США и ЕС озвучил возможность введения тарифов в размере от 50% до 100% против таких покупателей нефти, как Китай и Индия.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что отказавшись от газа и нефти из России, ЕС попал в энергетическую зависимость от другой страны.