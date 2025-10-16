"Постыдная война должна закончиться": Трамп рассказал о планах встречи с Путиным в Будапеште
Президент США Дональд Трамп заявил, что его очередной телефонный разговор с Владимиром Путиным был "очень продуктивным" и стал шагом к завершению войны между Россией и Украиной. Политик сообщил, что их следующая встреча состоится в Будапеште.
В своём заявлении, опубликованном в социальной сети, Дональд Трамп рассказал, что лично побеседовал с президентом России Владимиром Путиным. Разговор, по его словам, "прошёл на высоком уровне и в конструктивном ключе".
Он отметил, что Путин поздравил его и Соединённые Штаты с "великим достижением мира на Ближнем Востоке".
"Президент Путин поздравил меня и Соединённые Штаты с великим достижением — установлением мира на Ближнем Востоке, о котором, как он сказал, мечтали веками", — заявил Трамп.
Глава Белого дома добавил, что считает это событие важным и для Европы: "Я действительно верю, что успех на Ближнем Востоке поможет нам в переговорах по завершению войны между Россией и Украиной".
Обсуждение гуманитарных инициатив и торговли
По словам Трампа, во время беседы Путин выразил признательность первой леди Мелании Трамп за её участие в программах, связанных с детьми. "Президент Путин поблагодарил Первую леди, Меланию, за её вовлечённость в дела, касающиеся детей. Он был очень признателен и сказал, что эта работа будет продолжена", — сообщил политик.
Отдельная часть разговора была посвящена торговым отношениям между Москвой и Вашингтоном. Лидеры обсудили перспективы экономического сотрудничества после окончания войны. "Мы также потратили немало времени, говоря о торговле между Россией и Соединёнными Штатами после завершения конфликта", — уточнил Трамп.
План переговоров и будущие встречи
В завершение разговора стороны договорились о встрече высокопоставленных советников уже на следующей неделе. "Мы согласились, что на следующей неделе состоится встреча наших высокоуровневых советников", — заявил Трамп, добавив, что американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио.
Политик подчеркнул, что сам лично намерен встретиться с Владимиром Путиным в Будапеште, Венгрия, чтобы обсудить пути прекращения боевых действий. "Президент Путин и я встретимся в согласованном месте — в Будапеште, чтобы увидеть, можем ли мы положить конец этой "постыдной" войне между Россией и Украиной", — написал Трамп.
Встреча с Зеленским
Кроме того, Трамп сообщил, что уже завтра он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. "Президент Зеленский и я встретимся завтра, где обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое", — отметил он.
В заключение Трамп выразил уверенность, что состоявшийся разговор с Путиным стал важным шагом к деэскалации. "Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор принёс значительный прогресс", — резюмировал он.