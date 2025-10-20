Трамп призвал Зеленского заключить "сделку" с Путиным, сообщают европейские чиновники

Между тем, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники, Трамп отрицал, что давил на Зеленского, требуя согласия с условиями Путина. Источники Reuters также подтверждают, что встреча в пятницу проходила в напряжённой атмосфере, но завершилась тем, что Трамп признал: «сделку нужно заключать там, где мы находимся», то есть необходимо заморозить нынешнюю линию фронта. «Мы считаем, что они должны остановиться на тех линиях, где находятся», — заявил президент журналистам в самолёте Air Force One в воскресенье. При этом он отрицал, что призывал Зеленского отдать России весь Донбасс.