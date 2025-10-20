Трамп призвал Зеленского заключить "сделку" с Путиным, сообщают европейские чиновники
Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп в пятницу призвал принять условия Москвы для прекращения огня, поскольку российский диктатор Владимир Путин якобы угрожал уничтожить Украину, сообщает газета Financial Times (FT).
Ссылаясь на информированные источники, FT утверждает, что «бурная» встреча Трампа и Зеленского неоднократно переходила в «ссору», и во время разговора Трамп постоянно ругался. Хотя Украине в итоге удалось убедить Трампа поддержать замораживание существующей линии фронта, ход переговоров, по-видимому, отражает колеблющуюся позицию президента США относительно войны, начатой Россией, и его готовность учитывать требования Путина, отмечает издание.
По словам европейских чиновников, знакомых с ходом разговора, Трамп во время встречи, похоже, повторял многие тезисы Путина, несмотря на то, что они противоречат его собственным недавним заявлениям. Согласно словам одного из европейских чиновников, Трамп сказал Зеленскому, что им нужно заключить «сделку», иначе их ждет поражение в войне, а если Путин «захочет, он вас уничтожит». Другой источник рассказал, что в какой-то момент Трамп откинул в сторону карты, показывающие ход боевых действий в Украине.
FT утверждает, что во время телефонного разговора в четверг «Путин сделал Трампу новое предложение», согласно которому Украина должна уступить России подконтрольные ей территории Донецкой области в обмен на небольшие участки оккупированных Россией Херсонской и Запорожской областей. Издание отмечает, что это небольшая уступка по сравнению с требованиями, которые Путин выдвинул во время встречи с Трампом в августе на Аляске, когда диктатор выражал готовность заморозить фронт на других участках при условии полного возвращения ему Донбасса.
Воинственное повторение Трампом риторики Путина разрушило надежды многих европейских союзников, что им удастся убедить хозяина Белого дома увеличить поддержку Киева, пишет FT. Три других европейских чиновника подтвердили, что большую часть встречи Трамп читал Зеленскому нотации, повторяя аргументы Путина. После встречи Зеленский был настроен «очень негативно», признал один из источников.
Между тем, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники, Трамп отрицал, что давил на Зеленского, требуя согласия с условиями Путина. Источники Reuters также подтверждают, что встреча в пятницу проходила в напряжённой атмосфере, но завершилась тем, что Трамп признал: «сделку нужно заключать там, где мы находимся», то есть необходимо заморозить нынешнюю линию фронта. «Мы считаем, что они должны остановиться на тех линиях, где находятся», — заявил президент журналистам в самолёте Air Force One в воскресенье. При этом он отрицал, что призывал Зеленского отдать России весь Донбасс.
Источники также сообщили, что среди американских чиновников наиболее настойчиво пытался навязать украинцам выполнение требований Путина специальный посланник Трампа Стив Виткоф, утверждавший, что в Донецкой и Луганской областях проживает большое количество русскоязычных украинцев.