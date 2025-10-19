По данным Washington Post, Путин в разговоре с Трампом потребовал отдать ему Донецкую область

Как отмечает WP, нынешние территориальные требования Путина "чуть менее масштабные", чем те, которые якобы звучали на встрече с Трампом в Анкоридже. Некоторые представители Белого дома восприняли это как прогресс, указывает один из двух источников. В то же время, украинская сторона вряд ли разделит это мнение, считает другой собеседник издания - высокопоставленный европейский дипломат. "Это как продать им собственную ногу за бесценок", - сказал он.