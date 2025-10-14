Почти как хотел Трамп: Латвия направит рекордные 4,91% ВВП на оборону в 2026 году
В 2026 году Латвия выделит на оборону 2,158 млрд евро — 4,91% ВВП. Средства пойдут на модернизацию армии, строительство крупнейшего полигона в Балтии и укрепление восточной границы с использованием фонда ЕС SAFE.
В следующем году финансирование обороны запланировано в размере 4,91% от валового внутреннего продукта (ВВП), что составляет 2,158 млрд евро.
Согласно проекту госбюджета на 2026 год, который во вторник одобрило правительство, большая часть оборонного бюджета (52%) будет направлена на развитие обороноспособности, в том числе с использованием недавно созданного оборонного фонда ЕС SAFE, предназначенного для укрепления возможностей европейских стран.
Как подчеркнул министр обороны Андрис Спрудс, средства будут использованы для развития навыков военнослужащих, укрепления боеготовности Национальных вооруженных сил и развития оборонной промышленности. Также бюджет на следующей год предназначен для развития военной инфраструктуры - крупнейшего в Балтийском регионе военного полигона "Селия" и инфраструктуры контрмобильности для защиты восточной границы Латвии.
Главными проектами по развитию Национальных вооруженных сил в 2026 году будут обеспечение боевыми машинами пехоты, многоуровневой системой противовоздушной обороны, боеприпасами и снаряжением, укрепление восточной границы, развитие систем беспилотных летательных аппаратов, возможностей контроля на море и обороны побережья.
Согласно планам правительства, в 2027 году оборонный бюджет может достичь 5% от ВВП, а в 2028 году - 4,87% от ВВП.
Как известно, в начале года Дональд Трамп заявил, что государства НАТО должны выделять на оборону 5 процентов своего ВВП.