"Россия опасна не силой, а глупостью": постпред США при НАТО о реальной угрозе Кремля
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупреждают о высокой опасности из-за некомпетентных и неосторожных действий России, которая, несмотря на ослабленное состояние, может спровоцировать конфликт с Альянсом.
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер подчеркнул, что союзникам не стоит переоценивать Россию, поскольку она ослаблена и действует некомпетентно. В интервью LRT он отметил: "Россия каждый день пытается убедить мир в том, что она медведь. Но, как прекрасно сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, медведям не нужно убеждать, что они медведи. Они просто медведи". По словам Уитакера, реальная сила России значительно ниже того уровня, который ей приписывают, однако опасность исходит от её неосторожности и готовности жертвовать огромным числом своих граждан без стратегической выгоды.
"Мы готовимся не потому, что Россия — это огромная экономика с мощной армией. Ведь она даже не может занять 20% территории Украины за почти четыре года. Россия опасна тем, что она неосторожна, некомпетентна, и мы просто должны ожидать, что она сделает что-то глупое", — подчеркнул постпред США при НАТО.
Угроза открытой войны между Россией и НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время парламентской ассамблеи Альянса в Любляне заявил, что если Россия будет "настолько глупой", чтобы напасть на НАТО, это приведёт к открытой войне между Москвой и Альянсом. "Мы надеемся, что этого никогда не произойдет. Но если Россия будет настолько глупой, чтобы напасть на нас, это будет открытая война между Россией и НАТО", — сказал он.
Рютте отметил, что такая война будет существенно отличаться от конфликта между Россией и Украиной, хотя не стал раскрывать подробности, чтобы не предоставлять России информационных преимуществ. "Она будет отличаться по многим причинам, которые я не могу сейчас подробно объяснять, потому что мы не хотим давать им информационных преимуществ, но эта война будет другой", — подчеркнул он.
Эскалация на границах и подготовка к возможному конфликту
В последние недели наблюдается рост напряжённости на границах НАТО с Россией. Так, 10 октября Эстония закрыла проезд через российский участок дороги, проходящий через Саатсеский сапог, из-за подозрительной активности российских войск. По предварительным данным, на дороге находилась группа из примерно 10 российских солдат, что вызвало обеспокоенность эстонских властей и стало поводом для усиления мер безопасности.
Аналитики Института изучения войны считают, что действия России на границе с Эстонией свидетельствуют о запуске "фазы ноль" — подготовительного этапа к возможной войне с НАТО. Обнаружение так называемых "зелёных человечков" на территории у границ Альянса рассматривается как создание информационно-психологического плацдарма для будущего конфликта.
Конгрессмен-республиканец Дон Бэкон охарактеризовал российского президента Владимира Путина как "загнанную в угол крысу", находящуюся в отчаянии, и призвал страны НАТО, включая Эстонию, быть максимально бдительными и готовыми к любым провокациям со стороны России. Он подчеркнул необходимость активных действий Альянса уже сейчас, чтобы предотвратить возможное обострение.