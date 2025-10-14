Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер подчеркнул, что союзникам не стоит переоценивать Россию, поскольку она ослаблена и действует некомпетентно. В интервью LRT он отметил: "Россия каждый день пытается убедить мир в том, что она медведь. Но, как прекрасно сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, медведям не нужно убеждать, что они медведи. Они просто медведи". По словам Уитакера, реальная сила России значительно ниже того уровня, который ей приписывают, однако опасность исходит от её неосторожности и готовности жертвовать огромным числом своих граждан без стратегической выгоды.