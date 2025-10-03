Американский эсминец присоединился к миссии НАТО: Балтийское море под усиленной защитой
фото: Shutterstock
USS Bulkeley.
Американский эсминец присоединился к миссии НАТО: Балтийское море под усиленной защитой

LETA / Otkrito.lv

Военный корабль ВМС США USS Bulkeley присоединился к миссии НАТО в Балтийском море для усиления противовоздушной обороны.

Как сообщили в Пентагоне, во вторник корабль вступил в операцию «Балтийский страж». Это первый случай, когда американский военный корабль принимает участие в данной миссии.

Эсминец оснащён средствами противовоздушной обороны, а также способен защищать критическую подводную инфраструктуру.

На прошлой неделе к миссии также присоединился патрульно-разведывательный самолёт ВМС США P-8 Poseidon. Ранее такие самолёты уже поддерживали операцию.

Миссия «Балтийский страж» была создана НАТО в январе этого года после серии диверсий на телекоммуникационных кабелях и трубопроводах. Её основу составляют страны Балтии, Финляндия и Германия.

По словам руководителя программы морской стратегии Военно-морского колледжа в Ньюпорте Джеймса Холмса, усиление миссии американским эсминцем, способным одновременно отслеживать и нейтрализовать несколько воздушных целей, в сочетании с P-8 Poseidon и другими средствами является «очевидным признаком солидарности союзников».

