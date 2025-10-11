Сбитый самолет - еще не война: аналитик о тонкой грани конфликта НАТО и России
Аналитик по безопасности в Восточной Европе Игорь Гаврилюк в интервью заявил, что сбитие одного или двух российских самолётов странами НАТО не обязательно приведет к войне.
Когда президента США Дональда Трампа спросили, поддерживают ли США идею сбития российские самолеты странами Европы, он ответил утвердительно, но уточнил, что это зависит от обстоятельств. «То есть США не дают автоматической гарантии, что в случае каждого такого инцидента со сбитием самолета последует поддержка Вашингтона», — пояснил Игорь Гаврилюк в интервью LSM+.
По его мнению, сбитие одного или двух самолетов ПВО странами НАТО не будет сразу означать войну с Россией. «Но эта линия, опять же, подчеркиваю, является довольно условной и тонкой».
Аналитик напомнил, что в 2015 году страна НАТО Турция сбила российский Су-24, и это не привело к началу войны. Но важно принимать во внимание контекст международной ситуации, отметил Гаврилюк. «Сегодня эта ситуация очень напряженная. Уровень конфронтации между странами Западной Европы, между странами Запада и России является самым высоким со времен окончания Холодной войны. Поэтому именно НАТО ведет себя ответственно. Как ответственный альянс с пониманием потенциальных последствий таких действий», — пояснил специалист.
С другой стороны, не предпринимая более жестких мер, НАТО в определенном смысле теряет репутацию как военный пакт, способный реагировать на угрозы безопасности.