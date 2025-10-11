Сбитый самолет - еще не война: аналитик о тонкой грани конфликта НАТО и России

Аналитик напомнил, что в 2015 году страна НАТО Турция сбила российский Су-24, и это не привело к началу войны. Но важно принимать во внимание контекст международной ситуации, отметил Гаврилюк. «Сегодня эта ситуация очень напряженная. Уровень конфронтации между странами Западной Европы, между странами Запада и России является самым высоким со времен окончания Холодной войны. Поэтому именно НАТО ведет себя ответственно. Как ответственный альянс с пониманием потенциальных последствий таких действий», — пояснил специалист.