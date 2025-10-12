В Эстонии - напряженная ситуация на границе: на стороне РФ заметили группу вооруженных людей
Эстонская погранохрана закрыла на восточной границе Эстонии проезд через т.н. Саатсеский сапог после того, как пограничники заметили на российской стороне передвижение более многочисленного, чем обычно, отряда. Об этом сообщает rus.err.ee.
Департамент полиции и погранохраны также предоставил СМИ видеозапись, на которой запечатлены семь вооружённых мужчин, стоящих на дороге. По данным полиции, закрытие проезда по дороге, частично проходящей по территории Псковской области, сделано для предотвращения возможных провокаций и инцидентов, а также для обеспечения безопасности жителей Эстонии.
"В пятницу, 10 октября, наши патрули в течение всего дня отмечали, что на российской стороне в районе Саатсе наблюдается значительно более активная деятельность, чем обычно. Мы видели передвижения различных вооружённых групп на границе и в непосредственной близости от неё. По форме одежды было ясно, что это не пограничники", – заявил начальник бюро пограничной охраны Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны Меэлис Саарепуу.
"Если они сначала двигались по дороге, то в какой-то момент они выстроились поперёк дороги. Для нас это было явной опасностью. Мы начали останавливать автомобили по обе стороны Саатсеского сапога, объясняли ситуацию, предупреждали о патрулировании в этом районе. Большинство водителей продолжили движение, некоторые развернулись. Пограничная служба запросила у российской стороны информацию о том, что происходит в их районе. Российская сторона ответила, что ничего там не происходит, что это совершенно штатные мероприятия. Для нас это была опасная ситуация, и мы были вынуждены принять решение о временном закрытии дороги, проходящей через Саатсеский сапог", – рассказал Саарепуу.
Саатсеский сапог – это участок российской территории, по которому проходит почти километровый участок эстонской дороги.
