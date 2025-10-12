В Эстонии - напряженная ситуация на границе: на стороне РФ заметили группу вооруженных людей

"Если они сначала двигались по дороге, то в какой-то момент они выстроились поперёк дороги. Для нас это было явной опасностью. Мы начали останавливать автомобили по обе стороны Саатсеского сапога, объясняли ситуацию, предупреждали о патрулировании в этом районе. Большинство водителей продолжили движение, некоторые развернулись. Пограничная служба запросила у российской стороны информацию о том, что происходит в их районе. Российская сторона ответила, что ничего там не происходит, что это совершенно штатные мероприятия. Для нас это была опасная ситуация, и мы были вынуждены принять решение о временном закрытии дороги, проходящей через Саатсеский сапог", – рассказал Саарепуу.