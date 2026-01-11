Спецслужбы Финляндии сомневаются, что РФ намеренно обрывает коммуникации в Балтийском море

В Supo подчеркнули, что в Балтийском море телекоммуникационные кабели проложены под судоходными путями и вблизи них, что увеличивает риски их повреждения. При этом в последние годы увеличились случаи повреждения инфраструктуры, поскольку в Балтийском море стало больше кабелей, чем раньше.