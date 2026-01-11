Спецслужбы Финляндии сомневаются, что РФ намеренно обрывает коммуникации в Балтийском море
В настоящее время нет оснований полагать, что Россия использует посредников для морских диверсий в Балтийском море. Как пишет rus.err.ee, так считают в Полиции безопасности Финляндии (Supo).
Финская служба новостей Yle поинтересовалась у Supo, можно ли назвать повреждение подводных кабелей типичным методом воздействия со стороны России, а также что разведка думает о публичных дебатах на эту тему?
По оценке Supo, подтвержденные российские диверсии в Европе были сосредоточены на наземных объектах, и для совершения таких актов использовались посредники, а цели выбирались заранее, но на европейском уровне нет никаких признаков того, что РФ готовила посредников для выполнения задач на море.
По данным Supo, в публичных дебатах различные события, не имеющие никакого отношения к России, постоянно и безосновательно интерпретируются как попытка российского влияния.
"Такие дискуссии выгодны России, поскольку укрепляют образ ее всемогущества", отметили в Supo.
По оценке Supo, повреждения подводной инфраструктуры не являются редкостью ни в Балтийском море, ни в мире в целом: "Якоря на протяжении 2000-х годов постоянно повреждали кабели в Балтийском море, но эти инциденты не доходили до СМИ".
В Supo подчеркнули, что в Балтийском море телекоммуникационные кабели проложены под судоходными путями и вблизи них, что увеличивает риски их повреждения. При этом в последние годы увеличились случаи повреждения инфраструктуры, поскольку в Балтийском море стало больше кабелей, чем раньше.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что на судне, подозреваемом в обрыве эстонских кабелей, обнаружили подозрительный груз.