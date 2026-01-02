На судне, подозреваемом в обрыве эстонских кабелей, обнаружили подозрительный груз

Компания Elisa сообщила о выявленном в 31 декабря утром повреждении кабельного соединения связи между Финляндией и Эстонией в Финском заливе, в экономической зоне Эстонии. По сообщению Министерства юстиции и цифровых технологий Эстонии, в последние дни были повреждены четыре кабеля связи, соединяющие Эстонию с зарубежными странами, а также один кабель между островом Хийумаа и материком.