На судне, подозреваемом в обрыве эстонских кабелей, обнаружили подозрительный груз
Таможенная служба Финляндии сообщила, что на задержанном судне, подозреваемом в повреждении коммуникационных кабелей, были обнаружены стальные изделия, подпадающие под международные санкции.
Как сообщает rus.err.ee, в среду финские власти арестовали судно Fitburg, которое подозревается в повреждении кабеля связи Elisa между Таллинном и Хельсинки. В результате расследования выяснилось, что на задержанном судне были стальные изделия, подпадающие под международные санкции. Сейчас судно находится в порту Кантвик в Киркконумми.
Полиция задержала двух членов экипажа судна Fitburg, которых подозревают в повреждении кабелей. Кроме того, в отношении двух лиц введен запрет на выезд. Гражданство задержанных полиция не раскрывает.
"На судне были проведены следственные мероприятия. Члены экипажа были допрошены. Сейчас мы оцениваем произошедшее и роль экипажа [в повреждении кабеля]", – сказал Yle старший следователь Центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи.
По его словам, моряки Fitburg были готовы к сотрудничеству со следствием. Среди членов грузового судна, следующего под флагом Сент-Винсента и Гренадин, есть граждане России, Грузии, Азербайджана и Казахстана.
За последний год в Финском заливе произошло несколько случаев обрыва кабелей с участием иностранных судов.
"В этот раз речь идет о грузовом судне, которое следовало из России, и о факте спуска якоря. Во всех таких случаях есть как сходства, так и различия. Каждый случай расследуется как отдельное дело", – сказал Лохи.
В Финском заливе чуть более чем за год произошло несколько обрывов кабелей, с которыми были связаны иностранные суда.
Компания Elisa сообщила о выявленном в 31 декабря утром повреждении кабельного соединения связи между Финляндией и Эстонией в Финском заливе, в экономической зоне Эстонии. По сообщению Министерства юстиции и цифровых технологий Эстонии, в последние дни были повреждены четыре кабеля связи, соединяющие Эстонию с зарубежными странами, а также один кабель между островом Хийумаа и материком.