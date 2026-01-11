Своего почти нет: Латвия окончательно пересела на импортную иглу в спиртовой отрасли
Производство спирта в Латвии за десять месяцев 2025 года сократилось на 41% по сравнению с тем же периодом 2024-го и составило 4,156 млн литров в пересчете на абсолютный алкоголь, следует из данных Службы государственных доходов.
Всего за десять месяцев прошлого года в Латвии произведено 4,156 млн литров спирта в пересчете на абсолютный алкоголь — на 2,886 млн литров меньше, чем за десять месяцев 2024 года.
В том числе объем произведенного этилового спирта за десять месяцев составил 4,156 млн литров абсолютного алкоголя, что на 41% меньше, чем годом ранее. При этом обезвоженный спирт в указанный период в Латвии не производился.
Одновременно объем ввезенного в Латвию этилового спирта за десять месяцев прошлого года достиг 10,921 млн литров абсолютного алкоголя — это на 85,4% больше, чем за десять месяцев 2024 года.
Объем реализации этилового спирта в Латвии за десять месяцев сократился в 2,4 раза, или на 3,158 млн литров абсолютного алкоголя: реализовано 2,295 млн литров, тогда как годом ранее — 5,453 млн литров.
В производстве алкогольных напитков за десять месяцев использовано 10,91 млн литров этилового спирта в пересчете на абсолютный алкоголь — на 23,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года (8,82 млн литров).
В другие страны ЕС за десять месяцев прошлого года вывезено и экспортировано 3,134 млн литров этилового спирта (абсолютного алкоголя), что на 15,9% больше, чем годом ранее.
Ранее агентство LETA сообщало, что в 2024 году объем произведенного в Латвии спирта сократился на 17,2% по сравнению с 2023 годом — до 8,106 млн литров абсолютного алкоголя (на 1,688 млн литров меньше).