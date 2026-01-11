Где в Латвии радиационный фон выше: мониторинг усилили, некоторые города - в зоне особого внимания
В Латвии усилили радиационный мониторинг: устаревшие технологии обновили, вложив 404 000 евро. Такой контроль обязателен по всей Европе с 1986 года — после аварии на Чернобыльской АЭС.
Сейчас уровень радиации в Латвии непрерывно измеряют более чем в 20 пунктах, причем следят не только за воздухом, но и за водой. В радиусе 500 километров вокруг страны работают девять атомных электростанций, поэтому система мониторинга рассчитана на то, чтобы в случае изменений быстро их зафиксировать. Данные измерений в реальном времени публикуются на сайте Государственной службы окружающей среды (VVD) и передаются в общий сетевой контур Еврокомиссии, сообщает LSM.lv.
Как рассказал координатор проектов Центра радиационной безопасности VVD Андрис Романс, исторически более высокие показатели фиксировались в Лиепае и Вентспилсе — это связывают с промышленными процессами. При этом снимать разрешено только две мониторинговые станции, поскольку многие расположены на стратегических объектах. Одна из тех, что можно снимать, — гамма-станция, которая используется как система предупреждения: она нужна, чтобы оперативно заметить возможные изменения в воздухе и понять, когда следует начинать дополнительные измерения. Такие измерения могут проводить не только специалисты VVD, но и другие службы — в том числе инспекторы, а также дежурные части Государственной пожарно-спасательной службы, где есть радиометры.
Гамма-детекторы проще: данные можно быстрее обработать и передать. Помимо них в системе есть и спектрометрические мониторинговые станции. Они способны определять не только мощность гамма-дозы, но и то, какой именно изотоп присутствует в воздухе. Это важно, потому что при ядерном инциденте в атмосфере могут появляться, например, йод или цезий, и понимание состава помогает оценить ситуацию, выбрать необходимые меры и корректно информировать население.
В ходе модернизации оборудование стало существенно компактнее: еще сравнительно недавно такие устройства были примерно в 15 раз крупнее. Также обновленные станции могут несколько дней работать автономно и сохранять данные, если в районе пропадает электричество.
Покрытие сети мониторинга формировалось исторически с учетом близости Игналинской АЭС, поэтому в Даугавпилсском регионе таких станций по-прежнему больше. По словам Романса, это покрытие сохранили и после того, как стало известно о строительстве атомной станции в Беларуси: сеть позволяет учитывать все преобладающие ветра со стороны Беларуси. Кроме того, в двух местах на Даугаве дополнительно контролируют ситуацию в воде, чтобы по водным путям из Беларуси не могли попасть радионуклиды.
Романс считает, что общеевропейская система радиационного контроля работает хорошо: в качестве примера он упомянул, что в 2013–2016 годах станции в Европе трижды фиксировали повышенное присутствие рутения и обменивались данными, при этом объем утечки, по его словам, угрозы людям не представлял. На фоне войны, начатой Россией в Украине, в обществе усилились опасения за безопасность атомных объектов, однако Романс отметил, что серьезных угроз для Латвии сейчас не видит. Он пояснил, что ни на Запорожской АЭС, ни на Чернобыльской площадке сейчас не идет ядерный процесс, поэтому даже в случае инцидента речь, скорее всего, шла бы о локальном происшествии, а не о трансграничной аварии, при которой большие объемы аэрозолей могли бы с воздушными массами дойти до территории Латвии. Также, по его словам, лесные пожары на радиационно загрязненных территориях вместе с осадками не способны принести к Латвии настолько большой объем радиации, чтобы его могли уверенно зафиксировать мониторинговые станции.