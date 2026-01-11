Где в Латвии радиационный фон выше: мониторинг усилили, некоторые города - в зоне особого внимания

Романс считает, что общеевропейская система радиационного контроля работает хорошо: в качестве примера он упомянул, что в 2013–2016 годах станции в Европе трижды фиксировали повышенное присутствие рутения и обменивались данными, при этом объем утечки, по его словам, угрозы людям не представлял. На фоне войны, начатой Россией в Украине, в обществе усилились опасения за безопасность атомных объектов, однако Романс отметил, что серьезных угроз для Латвии сейчас не видит. Он пояснил, что ни на Запорожской АЭС, ни на Чернобыльской площадке сейчас не идет ядерный процесс, поэтому даже в случае инцидента речь, скорее всего, шла бы о локальном происшествии, а не о трансграничной аварии, при которой большие объемы аэрозолей могли бы с воздушными массами дойти до территории Латвии. Также, по его словам, лесные пожары на радиационно загрязненных территориях вместе с осадками не способны принести к Латвии настолько большой объем радиации, чтобы его могли уверенно зафиксировать мониторинговые станции.