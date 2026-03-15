Загадка науки: редкий гриб из Китая заставляет людей видеть маленьких человечков

Причиной этого феномена оказался редкий гриб Lanmaoa asiatica, который иногда называют «лилипутским боровиком». Этот трубчатый гриб с розоватой ножкой и желтоватой шляпкой ценится в Азии за насыщенный вкус умами и часто продается на рынках или подается в ресторанах. Однако если его неправильно приготовить, он способен вызвать мощный психоделический эффект. Местные жители знают об этой особенности. Биолог Колин Домнауэр из Университета Юты вспоминает, как в одном ресторане официант поставил таймер перед подачей блюда с грибами.