Загадка науки: редкий гриб из Китая заставляет людей видеть маленьких человечков
В китайской провинции Юньнань грибной сезон ежегодно приносит врачам необычную проблему. Сотни пациентов обращаются в больницы, жалуясь на странные галлюцинации: они видят маленьких человечков, которые маршируют у дверей, ползают по мебели и ходят по стенам.
Причиной этого феномена оказался редкий гриб Lanmaoa asiatica, который иногда называют «лилипутским боровиком». Этот трубчатый гриб с розоватой ножкой и желтоватой шляпкой ценится в Азии за насыщенный вкус умами и часто продается на рынках или подается в ресторанах. Однако если его неправильно приготовить, он способен вызвать мощный психоделический эффект. Местные жители знают об этой особенности. Биолог Колин Домнауэр из Университета Юты вспоминает, как в одном ресторане официант поставил таймер перед подачей блюда с грибами.
«Он предупредил нас: не ешьте, пока таймер не прозвонит, иначе можете увидеть маленьких человечков. Похоже, для местных это давно известный факт», — рассказывает исследователь.
Особенность этих галлюцинаций в том, что они почти одинаковы у разных людей. В медицине это явление называют лилипутскими галлюцинациями — когда человек видит маленьких людей, животных или фантастических существ.
Китайские ученые описывали подобные случаи еще в 1991 году. Пациенты сообщали, что видят десятки крошечных фигурок, которые двигаются вокруг них. Даже если закрыть глаза, видения не исчезают, а становятся еще ярче.
«Люди видели этих существ на своей одежде, когда одевались, и на посуде, когда ели», — отмечали исследователи.
При этом загадка гриба долгое время оставалась нерешенной. Еще в 1960-е годы ученые пытались найти источник подобных галлюцинаций и отправляли образцы на анализ швейцарскому химику Альберту Хофману — открывателю ЛСД. Однако он не обнаружил в грибах известных психоактивных веществ.
Лишь в 2015 году гриб был официально описан как отдельный вид — Lanmaoa asiatica. Современные исследования показывают, что его эффект вызывают неизвестные науке соединения, а не псилоцибин или другие известные психоделики.
Эксперименты с экстрактами гриба уже проводились на лабораторных мышах. У животных сначала наблюдалась сильная гиперактивность, а затем длительное состояние почти полного оцепенения. У людей же эффект после употребления гриба может длиться от 12 до 24 часов. Иногда пациенты остаются в больнице до недели из-за побочных эффектов — например, делирия или сильного головокружения.
Исследователи надеются, что изучение химического состава этого гриба поможет лучше понять природу галлюцинаций и работу человеческого мозга. По словам ученых, расшифровка его «биохимической библиотеки» может даже привести к созданию новых методов лечения психических и неврологических расстройств.