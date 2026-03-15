Из-за паводка из приюта Ķepu ķepā могут срочно эвакуировать не менее 80 собак
Гидрологи прогнозируют, что весенний паводок в Латвии продлится до середины апреля. Масштабных наводнений по всей стране пока не ожидается, однако многое будет зависеть от того, насколько равномерно лед будет двигаться по рекам и не образуются ли заторы.
К паводкам готовятся не только жители подтопляемых территорий, но и приют Ķepu ķepā в Салгальской волости Елгавского края. Там уже допускают, что в худшем случае придется эвакуировать как минимум 80 собак, а также других животных, поскольку в приюте живут еще коровы, кролики, куры и многие другие, сообщает LSM.lv.
Если в предыдущие годы Ķepu ķepā принимал животных, пострадавших от наводнений, то в этом году сам готовится к возможной эвакуации. Уже сейчас подъездные пути к приюту труднопроходимы, и там не исключают, что на какое-то время могут оказаться полностью отрезанными от внешнего мира.
Руководитель приюта Гундега Бидере рассказала, что в первый год после переезда вода доходила до столбов, а однажды наводнение уже было. По ее словам, в этом году вода может затопить дорогу, а если дойдет до территории приюта, десятки собак придется срочно перевозить в другие места.
Принять животных в случае ЧС готовы Ulubele и общество защиты животных Ar sirdi delnā. Там уже освобождают место как минимум для 80 собак из Ķepu ķepā.
Главную угрозу создает небольшая речка Гарозe. Сейчас все зависит от того, насколько быстро на Лиелупе начнется ледоход. Если лед не пойдет вовремя, вода может выйти из берегов и дойти до приюта, который находится всего в 500 метрах от реки.
Для кошек на случай паводка предусмотрен отдельный дом, куда вода не доберется. Сейчас там, включая карантинных и аллергичных животных, находятся 28 кошек, еще около 70 гуляют свободно.
Новых животных приют сейчас не принимает не только из-за угрозы паводка, но и из-за нехватки средств. Уже год Ķepu ķepā не сотрудничает с самоуправлениями и существует только за счет пожертвований. По словам Бидере, в прошлом году приют принял около 120 собак и более 100 кошек, а теперь реагирует только на экстренные случаи, когда животное без помощи может погибнуть.
Сейчас судьба Ķepu ķepā зависит и от поддержки общества, и от развития паводковой ситуации. Если лед на Лиелупе начнет двигаться вовремя, вода может не дойти до приюта. Но если паводок усилится, животным придется искать убежище в другом месте.