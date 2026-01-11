Люди публикуют в соцсетях фото и видео поездов в Даугавпилс. Что их так шокирует?
В социальных сетях активно обсуждают состояние поездов на маршруте Рига–Даугавпилс. Поводом для новой волны возмущения стала опубликованная на днях фотография.
По словам автора, снимок прислал сын, который ехал в Даугавпилс и подписал фото коротко и иронично: «Дверь в Нарнию». На фото видно дверь внутри вагона, покрытую толстым слоем инея и льда. Замерзшие стены, ручки и пол создают ощущение, что речь идет не о пассажирском поезде, а о морозильной камере. Снимок быстро разошелся по соцсетям и вызвал бурную дискуссию.
Многие пользователи были возмущены увиденным и задавались вопросом, как вообще возможно перевозить пассажиров, в том числе детей, в таких условиях. В комментариях нашлись и те, кто описывают прямо противоположную ситуацию.
«Вот это сервис — все для простых смертных», — иронизируют одни. «Только ехали Даугавпилс–Рига, в последнем вагоне баня. Только веников не хватало. С детьми тот еще квест. И так до Айзкраукле, потом пересадка и на каждой станции останавливаться… Но уже хоть не в парилке», — делятся другие. Некоторые комментаторы вспоминают регулярность подобных ситуаций: «Не понимаю, в чем проблема? Тут же часть очень нахваливала старые поезда, что могут ездить и ездить… но самое интересное, что это каждый, каждый год».
Позже в соцсетях появилось и видео, снятое, по словам очевидцев, в другом поезде на том же направлении. На кадрах видно, что дверь вагона остается полуоткрытой прямо во время движения поезда, что вызвало новую волну тревоги и недоумения.
В комментариях люди задаются вопросами, почему из года в год пассажиры сталкиваются с одними и теми же проблемами — обледеневшими вагонами, неисправными дверями и экстремальными условиями поездки. Многие отмечают, что подобные истории подрывают доверие к железнодорожному транспорту и заставляют задуматься о реальном состоянии поездов, курсирующих по одному из самых востребованных маршрутов страны.