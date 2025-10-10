Посол Латвии в НАТО: Россия пытается ослабить помощь Украине с помощью провокаций в Европе

Россия понимает, что победа в Украине невозможна до тех пор, пока Запад продолжает поддерживать Украину. Поэтому одна из целей - создать в западных обществах ощущение незащищенности, чтобы люди забеспокоились и попросили свои правительства выделить больше ресурсов на оборону своих стран, одновременно пытаясь найти решения путем переговоров с Россией, объясняет посол. Цель - прекратить помощь Украине.