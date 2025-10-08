Зеленский: Россия использует дроны с танкеров для диверсий в Европе
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в использовании дронов с танкеров для диверсий в Европе, назвав это попыткой дестабилизировать регион и подчеркнув, что такие действия не останутся без ответа.
В своем вечернем видеообращении во вторник Зеленский заявил, что Москва использует так называемый «теневой флот» не только для финансирования войны, перевозя нефть танкерами, но и для диверсий и различных попыток подорвать стабильность в Европе.
«Недавние запуски дронов с танкеров — один из таких примеров», — сказал Зеленский, ссылаясь на данные украинской внешней разведки.
Официальной информации о происхождении дронов, которые недавно были замечены в нескольких европейских странах, включая Данию и Германию, пока нет. Россия отрицает какую-либо причастность к ним. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев утверждает, что такие дроны, возможно, провокационно используют украинские силы, чтобы втянуть Европу в войну против России. Дроны дальнего действия производит и сама Украина.
«Мы делимся имеющейся у нас информацией с нашими партнёрами, и важно, чтобы они предприняли ощутимые шаги в ответ на действия России», — заявил Зеленский, добавив, что состоятся дальнейшие встречи и переговоры — как публичные, так и за закрытыми дверями.
«Русские должны знать, что ни одно из их разрушительных действий — ни одна их подлая выходка — не останется без ответа со стороны мира», — подчеркнул он.