Зеленский: Россия использует дроны с танкеров для диверсий в Европе

Официальной информации о происхождении дронов, которые недавно были замечены в нескольких европейских странах, включая Данию и Германию, пока нет. Россия отрицает какую-либо причастность к ним. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев утверждает, что такие дроны, возможно, провокационно используют украинские силы, чтобы втянуть Европу в войну против России. Дроны дальнего действия производит и сама Украина.