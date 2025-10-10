Россия нанесла массированный удар по Украине: в Запорожской области погиб ребенок, Киев остался без света
Российская армия нанесла массированный удар беспилотниками и ракетами по Украине. За ночь ВС РФ выпустили более 450 дронов и свыше тридцати ракет, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, повреждения получили объекты топливно-энергетического комплекса Украины, из-за чего в части регионов начались перебои с электричеством.
«В Киеве бригады работают над восстановлением электроснабжения и водоснабжения. Есть отключения в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях. Восстанавливаются после атаки также Запорожская, Кировоградская и Херсонская области», — рассказал Зеленский.
В регионах, которые перечислил президент Украины, введены аварийные отключения электричества, отметили в Укрэнерго. Там добавили, что специалисты работают над восстановлением энергосистемы.
В Киеве из-за ночной атаки пострадали 12 человек, из них восемь были госпитализированы, рассказал мэр города Виталий Кличко. По его словам, левый берег города остался без электричества, также есть проблемы с водоснабжением.
Обломки одного из беспилотников попали в жилую многоэтажку, в нескольких квартирах начался пожар, добавил глава города. Сейчас возгорание ликвидировано.
В Киевской области из-за повреждений энергетической инфраструктуры без электричества остались 28 тысяч семей в Броварском и Бориспольском районах, сообщили в областной военной администрации. Также в регионе повреждены многоэтажные жилые дома, продуктовые киоски и автомобили, пострадавших нет.
В Запорожье из-за российской атаки погиб семилетний ребенок, еще пять человек пострадали, заявил глава областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, в городе повреждены 12 многоэтажек и восемь частных домов.
Также ночью повреждения получила газовая инфраструктура Запорожской области. Утром «Запорожгаз» отчитался о стабилизации давления в газовой сети. В качестве предупредительной меры перекрыт проезд по плотине ДнепроГЭС, добавил Федоров.
В Черкасской области за медицинской помощью обратились три человека, рассказал глава региона Игорь Табурец. По его словам, в результате ночной атаки «есть последствия для инфраструктуры».