На границах с Латвией появилась новая опасная для скота болезнь - она могла прийти из России

По его словам, подозрение на заболевание есть на нескольких фермах на западе Литвы — это должно быть подтверждено лабораторией в Германии, ответ из которой пока не получен. «На данный момент у нас статус чистой страны, Институт оценки рисков Продовольственно-ветеринарной службы определил это с помощью тестов, но (...) первый случай должен быть подтверждён в референтной лаборатории, поэтому тесты были отправлены в прошлый понедельник, (...) когда мы получим ответ, тогда этот статус и изменится», — сказал Палёнис.