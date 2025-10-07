На границах с Латвией появилась новая опасная для скота болезнь - она могла прийти из России
В Литве зафиксированы подозрения на вспышку блютанга — инфекционного заболевания, поражающего овец и коз. По словам министра сельского хозяйства Андрюса Палёниса, вирус мог проникнуть из Калининградской области России.
Министр сельского хозяйства Литвы Андрюс Палёнис говорит, что, по имеющимся данным, инфекция блютанга ("синего языка" или катаральной лихорадки овец и коз) могла распространиться в Литве из Калининградской области России. «Наша Продовольственно-ветеринарная служба подозревает, что в Калининградской области есть тот же самый блютанг, и они вакцинировали скот. Эти кровососущие мухи могли передать не саму болезнь, а вирус вакцины, поэтому референтная лаборатория определит, является ли это инфекцией или вакциной», — сообщил министр журналистам во вторник.
По его словам, подозрение на заболевание есть на нескольких фермах на западе Литвы — это должно быть подтверждено лабораторией в Германии, ответ из которой пока не получен. «На данный момент у нас статус чистой страны, Институт оценки рисков Продовольственно-ветеринарной службы определил это с помощью тестов, но (...) первый случай должен быть подтверждён в референтной лаборатории, поэтому тесты были отправлены в прошлый понедельник, (...) когда мы получим ответ, тогда этот статус и изменится», — сказал Палёнис.
По данным Продовольственно-ветеринарной службы, на данный момент подозрение на заболевание зафиксировано на пяти животноводческих фермах.