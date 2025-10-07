Раев сравнил Россию с неадекватным соседом: "Думаю, мы обречены на конфронтацию"

«Я думаю, что мы обречены на конфронтацию с Россией, вопрос только — насколько горячей она будет и когда начнется», — сказал Игорь Раев в передаче TV24 «О войне в Украине с Игорем Раевым», комментируя сообщение о том, что российский лидер Владимир Путин вскоре выступит с заявлением.