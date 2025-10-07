Раев сравнил Россию с неадекватным соседом: "Думаю, мы обречены на конфронтацию"
Политолог Игорь Раев в эфире TV24 заявил, что Латвия обречена на конфронтацию с Россией, подчеркнув, что это неизбежно из-за фундаментальных различий в ценностях и восприятии свободы.
«Я думаю, что мы обречены на конфронтацию с Россией, вопрос только — насколько горячей она будет и когда начнется», — сказал Игорь Раев в передаче TV24 «О войне в Украине с Игорем Раевым», комментируя сообщение о том, что российский лидер Владимир Путин вскоре выступит с заявлением.
«Я не говорю, что мы обречены на войну с Россией, но конфронтация с ней у нас будет постоянно, потому что существует принципиальная разница в восприятии свободы, безопасности и защите ценностей», — пояснил Раев.
Что он имеет в виду под словом «конфронтация», политик объяснил так: «Лучший сценарий для нас — это холодная война. Я не верю, что в наших отношениях что-то существенно улучшится, поэтому мы не можем быть слабым мальчиком для битья перед Путиным».
Продолжая использовать образные сравнения, Раев отметил, что Россия — это проблемный сосед, собака которого регулярно забегает на клумбу вашей жены, вытаптывает ее, мочится и гадит там.