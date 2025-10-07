Латвия зарабатывает на экспорте в Россию в семь раз больше, чем Китай

Известно, что 50% всего экспорта в Россию приходится на Китай (более 100 млрд евро и в 2023-м, и в 2024-м годах), однако это составляет лишь около 3% общего экспорта Китая. Для России импорт из Китая крайне важен, но для Китая экспорт в Россию не имеет решающего значения. Абсолютным лидером экспорта в Россию в 2024 году была Беларусь - по приблизительным оценкам, ее доходы от этого экспорта составляли не менее 2000 евро на одного жителя. На втором месте Армения (949 евро), на третьем - Эстония (693 евро), на четвертом - Латвия (557 евро), на пятом - Казахстан (428 евро). В первую десятку также вошли ОАЭ (396 евро), Швейцария (259 евро), Литва (220 евро), Бельгия (202 евро) и Гонконг (185 евро). Значительные доходы от экспорта в Россию получили также Грузия (164 евро), Сербия (135 евро), Ирландия (134 евро), Нидерланды (133 евро), Киргизстан (125 евро), Узбекистан (114 евро), Австрия (108 евро), Азербайджан (107 евро) и Венгрия (101 евро).