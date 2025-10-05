Удивительное архивное видео: Путин уверял, что Россия не собирается захватывать Крым, и критиковал "имперское" мышление
Архивное видео 1999 года вновь привлекло внимание: тогдашний премьер-министр России Владимир Путин во время телемоста с Киевом уверял, что Москва не собирается захватывать Крым или иные территории, называя такие мысли "абсолютной глупостью".
9 октября 1999 года, вскоре после назначения премьер-министром России, Владимир Путин дал телевизионное интервью, в котором решительно отрицал любые территориальные притязания к Украине. Архивные кадры телемоста «Москва — Киев» сегодня воспринимаются как горький контраст к событиям последних лет.
Отвечая на вопрос журналиста Любимова о возможных претензиях России к Украине — будь то Крым, газ или экономические интересы, — Путин категорично заявил: «Во-первых, мы не хотим забрать Крым. Это абсолютная глупость. Если мы начнем что-нибудь забирать у кого-нибудь, то обязательно чего-нибудь у нас самих отнимут. Или мы что-нибудь потеряем». Его слова сопровождались аплодисментами в студии.
Он также подчеркнул, что подобные действия дестабилизировали бы весь постсоветский регион: «Если мы начнем такой передел на пространствах бывшего Советского Союза, то не сможем оправиться от него никогда».
Тогда Путин называл «главной проблемой России» не амбиции, а «тяжелое имперское наследие», от которого, по его словам, страна должна была избавиться. «Все почему-то считают, что Россия осталась империей, но это давно не так», — добавил он.
Спустя четверть века эти слова звучат особенно лицемерно. После аннексии Крыма в 2014 году и полномасштабного вторжения в Украину в 2022-м Путин, по сути, нарушил все принципы, которые сам публично провозглашал. Историки и политологи сегодня отмечают: в 1999 году молодой премьер ещё стремился выглядеть прагматиком, но его позднейшие действия доказали — имперское мышление, от которого он призывал отказаться, так и не исчезло, а стало основой его режима.