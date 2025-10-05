Удивительное архивное видео: Путин уверял, что Россия не собирается захватывать Крым, и критиковал "имперское" мышление

Спустя четверть века эти слова звучат особенно лицемерно. После аннексии Крыма в 2014 году и полномасштабного вторжения в Украину в 2022-м Путин, по сути, нарушил все принципы, которые сам публично провозглашал. Историки и политологи сегодня отмечают: в 1999 году молодой премьер ещё стремился выглядеть прагматиком, но его позднейшие действия доказали — имперское мышление, от которого он призывал отказаться, так и не исчезло, а стало основой его режима.