Депутат Сейма: безопасность Латвии под угрозой не только из-за России

Она напомнила, что у Латвии есть два серьёзных риска. Первый — восточный сосед, с которым можно бороться, вооружаясь и сотрудничая с НАТО, соседними странами и Европейским союзом. Второй риск, по мнению депутата, — сокращение числа жителей Латвии. «Что мы делаем в этом вопросе и вкладываем ли туда средства? Это не только история о единовременном пособии при рождении ребёнка, а о благополучии семей и долгосрочной безопасности, которая не ограничивается лишь оружием», — объяснила политик.