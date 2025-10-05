Депутат Сейма: безопасность Латвии под угрозой не только из-за России
Депутат Сейма Линда Лиепиня считает, что безопасность Латвии нельзя сводить только к оружию и военным расходам. По её словам, не менее серьёзной угрозой для страны является сокращение населения, а настоящая оборона включает также заботу о семьях, образовании и долгосрочном благополучии.
В передаче TV24 «Ziņu top» депутат Сейма Линда Лиепиня заявила, что в нынешней геополитической ситуации возражений против вложений в оборону быть не может. Однако у неё есть серьёзные претензии к тому, как это понятие трактуется. «У меня есть претензии к тому, что под обороной понимают только оружие», — подчеркнула Лиепиня.
Она напомнила, что у Латвии есть два серьёзных риска. Первый — восточный сосед, с которым можно бороться, вооружаясь и сотрудничая с НАТО, соседними странами и Европейским союзом. Второй риск, по мнению депутата, — сокращение числа жителей Латвии. «Что мы делаем в этом вопросе и вкладываем ли туда средства? Это не только история о единовременном пособии при рождении ребёнка, а о благополучии семей и долгосрочной безопасности, которая не ограничивается лишь оружием», — объяснила политик.
Лиепиня подчеркнула, что оборона — это также образование и многие другие сферы, а не только вооружение или дискуссии об участии женщин в обязательной службе. Также она резко возразила против риторики о том, что голоса против бюджета правительства Эвики Силини можно считать голосами против безопасности Латвии. «Это полная чушь», — добавила Лиепиня.