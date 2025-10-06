Опасные игры Москвы: Россию официально признали виновной в угрозах воздушной безопасности в Европе

Подготовленный в рамках проекта отчет 13 июня этого года был представлен Латвией на закрытом заседании Совета ICAO, а на открытом заседании его представила Финляндия. Изучив доказательства, Совет ICAO в письменной форме призвал Россию в течение 30 дней прекратить радиопомехи GNSS и предоставить ответ о предпринятых мерах. Россия ответа не дала, а мониторинг продолжал фиксировать новые доказательства помех, поэтому Совет ICAO решил вынести на Ассамблею резолюцию о нарушении Россией Чикагской конвенции путем создания радиопомех.