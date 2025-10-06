Опасные игры Москвы: Россию официально признали виновной в угрозах воздушной безопасности в Европе
Ассамблея Международной организации гражданской авиации (ICAO) признала, что источником вредоносных помех глобальной навигационной спутниковой системе (GNSS), влияющих на авиационные операции в Балтийском регионе, Восточной и Северной Европе, является Россия. ICAO проинформирует государства-члены о вынесенном осуждении и о нарушении Россией Чикагской конвенции.
Рассмотрев представленные доказательства шести стран ЕС — Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши и Швеции, — Ассамблея ICAO установила, что Россия нарушила Чикагскую конвенцию и поставила под угрозу безопасность гражданской авиации.
«Такие действия России противоречат основополагающим принципам ICAO и духу Чикагской конвенции, создавая прямую угрозу международному воздушному сообщению», — отметил директор Государственного агентства «Агентство гражданской авиации» Марис Городцов.
В 2024 году Латвия начала работу в руководимой Еврокомиссией рабочей группе по проекту GNSS, в рамках которой ответственные учреждения предоставляли данные мониторинга и наблюдений за помехами GNSS, проводимые в соответствии с протоколами, установленными Международным союзом электросвязи.
В рамках проекта совместно с Эстонией, Финляндией, Литвой, Польшей и Швецией анализировалось воздействие помех и определялись их источники, с целью подготовки отчета для Еврокомиссии и стран-участниц. Анализ показал, что источники помех находятся на территории России. Учитывая угрозу безопасности полетов, Латвия продолжает постоянный мониторинг сигналов GNSS.
Подготовленный в рамках проекта отчет 13 июня этого года был представлен Латвией на закрытом заседании Совета ICAO, а на открытом заседании его представила Финляндия. Изучив доказательства, Совет ICAO в письменной форме призвал Россию в течение 30 дней прекратить радиопомехи GNSS и предоставить ответ о предпринятых мерах. Россия ответа не дала, а мониторинг продолжал фиксировать новые доказательства помех, поэтому Совет ICAO решил вынести на Ассамблею резолюцию о нарушении Россией Чикагской конвенции путем создания радиопомех.
Чтобы сохранить высокий уровень безопасности гражданской авиации в условиях помех GNSS, Ассамблея ICAO признала важность повышения устойчивости этих технических систем в радиочастотной среде. Ассамблея призвала производителей аэронавигационного оборудования ускорить выпуск более защищённых решений, разработать стандартизированную радио-фразеологию для сообщений о помехах GNSS, а также рекомендовала государствам-членам ICAO оценить и создать минимальную операционную сеть аэронавигации, независимую от спутниковой навигации.
Ассамблея ICAO проводится раз в три года, в нынешнем заседании приняли участие 193 государства-члена и множество международных организаций.