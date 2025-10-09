Комиссар: провокации России будут усиливаться - ЕС должен реагировать

Организованные Россией провокации против Запада будут нарастать, заявил в четверг журналистам в Риге комиссар Европейского союза (ЕС) по обороне и космосу Андрюс Кубилюс. Он напомнил о публичных предупреждениях немецких и голландских спецслужб о том, что Владимир Путин может быть готов к агрессии через три-четыре года. В настоящее время Запад сталкивается с провокациями со стороны России, такими как залетевшие дроны, и мы можем ожидать, что подобные провокации будут усиливаться.