Осенняя энергетическая война стала симметричной: Украина устраивает отключения света в России в ответ на удары РФ по своей инфраструктуре
Россия перед началом зимы уже привычно атакует энергетические объекты в Украине, оставляя без тепла и воды больницы, школы и жилые дома. Однако впервые за время полномасштабной войны регулярные перебои со светом и теплом перестали быть проблемой исключительно украинцев: Киев дает жесткие симметричные ответы и атакует энергосистему российских городов. Основной удар пока приходится на Белгород, который с конца сентября часто вынужден жить в темноте. О том, как и где воюющие стороны сталкиваются с отключениями света, — в материале «Новой-Европа».
Удары России
Этой осенью армия России, как и в предыдущие три года, совершает массированные атаки на энергетические объекты Украины. Amnesty International и Human Rights Watch признали военными преступлениями уничтожение гражданской инфраструктуры, которое накануне зимы лишает мирных жителей доступа к электричеству, теплу и воде. Украина считает такие действия России государственным терроризмом.
Массированный удар России по Украине в ночь на 28 сентября стал одним из самых масштабных за последние месяцы. По словам президента Украины Владимира Зеленского, армия РФ запустила более 500 дронов и более 40 ракет, в том числе «Кинжалы». Сама атака длилась более 12 часов.
В Киеве погибли четыре человека, в том числе 12-летняя девочка, а в Запорожье — более 27 раненых. Тогда Зеленский сказал, что Украина будет наносить ответные удары: «Кремлю выгодно продолжать эту войну и террор, пока есть средства от энергетики и действует теневой флот (сеть судов для экспорта российской нефти в обход ограничений. — Прим. ред.). Мы будем и дальше наносить ответные удары, чтобы лишать Россию этих возможностей зарабатывать и принудить к дипломатии», — заявил украинский президент.
Российские военные нанесли массированный удар по критической инфраструктуре и 1 октября. Местные жители сообщали о блэкауте в Днепре и в Киевской области, а также о перебоях с электроэнергией в Запорожье, Сумской и Черниговской областях. В результате атаки на подстанцию в Киевской области саркофаг на Чернобыльской АЭС остался без электроэнергии.
2 октября после ночной российской атаки около 50 тысяч жителей Одессы остались без электроснабжения. Также два города Черниговской области, Новгород-Северский и Семеновка, остались без света после атаки на объекты критической инфраструктуры. В Славутиче в Киевской области начали действовать почасовые и аварийные отключения, школы перешли на дистанционную работу.
4 октября из-за российской атаки пострадала энергосистема Сумской области Украины, в результате город Шостка и часть Шосткинского района были временно обесточены.
В ночь на 5 октября Россия, по словам украинских властей, совершила одну из самых больших осенних атак, запустив более 500 беспилотников и ракет по городам и селам Украины. Под атакой были Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области. В результате атаки пять человек погибли, еще десять пострадали. При ударе по Львовской области погибла семья из четырех человек, в том числе 15-летняя девочка.
По словам Зеленского, армия РФ била по инфраструктуре, обеспечивающей жизнь людей. Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий также сообщил, что во время ночной атаки 5 октября Россия целенаправленно поразила объекты газовой инфраструктуры.
В ночь на 6 октября армия РФ атаковала Харьков ударными дронами. Глава города Игорь Терехов сообщил, что на протяжении последних атак были уничтожены две трансформаторные подстанции, которые питали Харьков. «Это серьезный удар по мощностям АО “Харьковоблэнерго”. И, глядя на динамику атак, уже понятно, что грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы войны», — сказал он.
Согласно прогнозам экспертов, следующая зима будет одной из самых сложных не только для харьковчан, но и для всех украинцев: удары по энергоструктуре неизбежны, и жители украинских городов будут сталкиваться с отключениями света и тепла, сказал доктор технических наук и председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. Синоптики прогнозируют, что зима, скорее всего, будет суровой, с сильными морозами и снегопадами.
7 октября под ударом РФ оказались Прилуки Черниговской области, в результате атаки на энергообъект более 60 тысяч домохозяйств остались без света.
По информации The Wall Street Journal, в Украине разместили сеть аккумуляторов американского производства, которые должны помочь пережить зиму в условиях обстрелов. Украинские власти скрывают расположение батарейных парков, а также засекретили меры их защиты, чтобы не делать эти объекты мишенью для атак, отмечает газета.
Удары Украины
Зеленский еще 27 сентября пригрозил наступлением блэкаута в Москве, если Россия захочет устроить массовые атаки на энергетическую систему Киева. «Если угрожает блэкаут, например, столице Украины, то должны знать в Москве, что будет блэкаут в столице России. Россия должна четко понимать, что цивилизованные страны отличаются от диких тем, что они никогда не начинают первыми и не являются агрессорами. Однако это не значит, что они слабые», — сказал он.
О том, что обстрелы российскими войсками энергетической инфраструктуры не останутся без ответа, также говорил руководитель офиса президента Андрей Ермак 2 октября.
Первый за несколько месяцев удар по энергосистеме России, который привел к частичному блэкауту, был еще 23 сентября: тогда курский губернатор сообщил об отключении электричества во Льгове после украинской атаки. Крупная атака случилась и 28 сентября, после того как Россия нанесла очередной массированный удар дронами по Украине. ВСУ тогда атаковали ТЭЦ «Луч», подстанцию в районе Крейда и ТЭЦ рядом с вокзалом в Белгороде. В результате в городе и области пропал свет, перебои длились несколько дней. На ключевых перекрестках дежурили регулировщики.
Из-за атаки ВСУ на Ростовскую область отключилось электричество в нескольких поселках Верхнедонского и Шолоховского районов. Однако энергоснабжение, по словам местных властей, восстановили по резервной схеме.
К утру 6 октября, по словам губернатора, без света оставались более пяти тысяч человек. К утру 7 октября — около тысячи человек. Гладков попросил жителей частных домов обеспечить себя резервными генераторами на случай блэкаута: «Мы точно понимаем, что в таком объеме, который есть, обеспечить каждый жилой дом резервной генерацией не сможем физически, по определению», — сказал губернатор.
Помимо этого, 6 октября, по информации Astra, украинские дроны атаковали ТЭЦ в Клинцах Брянской области, в результате подача газа на ТЭЦ была прекращена и без тепла остались больше половины жителей города.