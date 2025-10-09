Осенняя энергетическая война стала симметричной: Украина устраивает отключения света в России в ответ на удары РФ по своей инфраструктуре

Первый за несколько месяцев удар по энергосистеме России, который привел к частичному блэкауту, был еще 23 сентября: тогда курский губернатор сообщил об отключении электричества во Льгове после украинской атаки. Крупная атака случилась и 28 сентября, после того как Россия нанесла очередной массированный удар дронами по Украине. ВСУ тогда атаковали ТЭЦ «Луч», подстанцию в районе Крейда и ТЭЦ рядом с вокзалом в Белгороде. В результате в городе и области пропал свет, перебои длились несколько дней. На ключевых перекрестках дежурили регулировщики.