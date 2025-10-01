Пенсионная ловушка: почему каждый третий пожилой житель Латвии рискует оказаться в бедности
В Латвии более 30% пенсионеров подвержены риску бедности. Особенно критична ситуация одиноких пенсионеров старше 74 лет. Для пенсионеров старше 64 лет риск бедности превышает 60%. Почему так?
Размер пенсии довольно низкий. Средняя пенсия существенно меньше у пенсионеров старше 80 лет. У людей до 80 лет пенсия в среднем составляет 600-650 евро, а самые пожилые пенсионеры получают в основном менее 550 евро, при этом половина из них - даже меньше 500 евро, свидетельствуют обобщенные Банком Латвии данные, пишет Diena.
На конференции "Финансовая грамотность для долгосрочного достатка и безопасности жителей Латвии" экономист Банка Латвии Олег Ткачев отметил, что улучшения в системе 2-го пенсионного уровня и популяризация 3-го уровня могут повысить коэффициент замещения пенсией заработной платы и минимизировать, хотя и не полностью устранить необходимость в непопулярных решениях. Более высокий пенсионный доход ожидается у тех, кто уже сейчас делает взносы в 3-й пенсионный уровень и продолжит это делать в будущем. Повышение доходности и взносы в 3-й пенсионный уровень могут частично компенсировать сокращение размера пенсии. Говоря о 3-м пенсионном уровне, Ткачев признает, что сам стал делать вклады с 28 лет.
"У меня был такой ментальный барьер - что мои деньги замораживаются до 55 лет. Тогда это казалось дикой цифрой, сейчас, конечно, это уже не так", - смеется экономист.
Общение со студентами показывает, что как раз длительный период вложений является фактором, который им трудно принять. Поэтому молодые люди не хотят вкладываться в 3-й уровень, а тем временем именно длительность периода вложений играет ключевую роль в обеспечении долгосрочной доходности. Что же делать?
"Можно было бы предусмотреть возможность преждевременного изъятия накоплений при условии возврата ранее полученных льгот по подоходному налогу с населения, если накопление осуществлялось менее 10 лет", - предлагает Ткачев.
Статистика доказывает, что значительная часть людей, достигших 55 лет, вовсе не снимают деньги с 3-го уровня, хотя могут это делать. Они продолжают копить и делать взносы. Таким образом можно было бы способствовать вовлечению молодежи. Кроме того, стоило бы сделать пенсионные накопления более конкурентоспособными по сравнению с альтернативными способами накопления средств, предусмотрев льготы по ПНН на прирост капитала, если накопление производилось более 10 лет. Из 42 стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) только восемь применяют налог на прирост капитала к пенсионным продуктам, и нынешняя ставка налога в Латвии является второй по величине в странах ОЭСР после новой Зеландии.