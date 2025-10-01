Пенсионная ловушка: почему каждый третий пожилой житель Латвии рискует оказаться в бедности

Статистика доказывает, что значительная часть людей, достигших 55 лет, вовсе не снимают деньги с 3-го уровня, хотя могут это делать. Они продолжают копить и делать взносы. Таким образом можно было бы способствовать вовлечению молодежи. Кроме того, стоило бы сделать пенсионные накопления более конкурентоспособными по сравнению с альтернативными способами накопления средств, предусмотрев льготы по ПНН на прирост капитала, если накопление производилось более 10 лет. Из 42 стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) только восемь применяют налог на прирост капитала к пенсионным продуктам, и нынешняя ставка налога в Латвии является второй по величине в странах ОЭСР после новой Зеландии.